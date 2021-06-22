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  • Vienkārši pagatavo sviestmaizes
  • Vienkārši pagatavo sviestmaizes
  • Vienkārši pagatavo sviestmaizes
  • Vienkārši pagatavo sviestmaizes
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  • Vienkārši pagatavo sviestmaizes
  • Vienkārši pagatavo sviestmaizes
  • Vienkārši pagatavo sviestmaizes

Izbeigta ražošana

Daily CollectionSviestmaižu tosters

HD2384/70

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vienkārši pagatavo sviestmaizes
Sviestmaižu pagatavošana ir ļoti vienkārša ar šo Philips sviestmaižu tosteri! Izvēlieties iecienītās sastāvdaļas, ievietojiet tās griešanas un saspiešanas plātnēs un iegūstiet gardas sviestmaizes dažās minūtēs!
Skatīt visas priekšrocības

Sviestmaižu tosteris gardiem un ātri iegūstamiem rezultātiem

Vienkārši pagatavo sviestmaizes

  • Balts/zils

Sadalošās un noslēdzošās plātnes ieslēdz sastāvdaļas sviestmaizē

Sadalošās un noslēdzošās plātnes ieslēdz sastāvdaļas sviestmaizē

Sadalošās un noslēdzošās plātnes ieslēdz sastāvdaļas Philips sviestmaižu tosterī.

Augsta temperatūra gardu maizīšu pagatavošanai

Liela jauda, kas nodrošina ātru uzsilšanu

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

22/06/2021

Україна

Україна

Чудовий прилад для швидкого готування

Дуже корисний для мене прилад. Декілька хвилин і смачнющий гарячий сендвіч вже готовий. Комбіную будь-яку начинку - сир, томати, м'ясо, зелень. І ось вже підсмажені трикутнички прикрашають стіл. Можна і просто хліб підсушити. Легке очищення. Рекомендую.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2384/70 Бутербродниця

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2384/70 Бутербродниця

22/06/2019

Україна

Україна

дуже любимо гарячі сендвічі з philips

моя родина дуже любить гарячі сендвічі з сиром - бутербродниця дуже легка в використанні та повністю виконує свої функції на кухні, лічені хвилини і всі нагодовані. має достатньо зручну форму та легко чиститься. ідеальна для швидких перекусів та сніданків.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2384/70 Бутербродниця

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2384/70 Бутербродниця

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.