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  • Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
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  • Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
  • Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
  • Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
  • Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
  • Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
  • Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
  • Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
  • Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
  • Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
  • Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
  • Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
  • Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
  • Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
  • Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
  • Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
  • Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu

Izbeigta ražošana

Daily CollectionTosteris

HD2595/00

4.9
| (11) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
Laiku pa laikam izbaudiet lieliskais maizītes ar šo kompakto tosteri. Tam ir 2 atveres maizei ar maināmu platumu vienmērīgai grauzdēšanai un regulējami apgrauzdēšanas līmeņi, lai pagatavotu maizītes tieši tā, kā vēlaties. Izņemama drupaču paplāte vieglai kopšanai.
Skatīt visas priekšrocības

Kompakta konstrukcija ar 2 atverēm, uzsildīšanas funkcija

Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu

  • 2 atveres

  • Kompakts

  • Balta un bēša

  • Uzsildīšana

2 platas atveres maizes šķēļu grauzdēšanai

2 platas atveres maizes šķēļu grauzdēšanai

2 platas atveres biezu vai plānu maizes šķēļu grauzdēšanai

4 funkcijas vienā (uzsildīšana/atkausēšana/atcelšana/7 grauzdēšanas līmeņi)

4 funkcijas vienā (uzsildīšana/atkausēšana/atcelšana/7 grauzdēšanas līmeņi)

4 funkcijas vienā (uzsildīšana/atkausēšana/atcelšana/7 grauzdēšanas līmeņi).

Uzsildīšana līdz karstai maizītei dažās sekundēs

Uzsildīšana līdz karstai maizītei dažās sekundēs

Uzsildīšana līdz karstai maizītei dažās sekundēs.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

11

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

12/08/2016

Polska

Polska

5

łatwy w użyciu, szybko opieka, nie zajmuje dużo miejsca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Toster Daily Collection HD2595/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Toster Daily Collection HD2595/00

10/07/2014

Polska

Polska

jest super

Ten toster służy mi już jakieś 3 lata, jest doskonały, 7 ustawien wypiekania, tosty zawsze takie jak sobie wymarzę. raz mało wypieczone innym razem mocno rumiane i chrupiące. Można nim nawet rozmrozić pieczywo, dzięki niemu nie wyrzucam chlebka bo szybko mogę sobie go rozmroźić. polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Toster Daily Collection HD2595/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Toster Daily Collection HD2595/00

26/10/2021

Україна

Україна

Очень надежный и простой тостер

Очень надежный тостер, работает уже более 4х лет без проблем. Прост в использовании. Также были удивлены тем, что он нормально переносит пониженное напряжение электросети, при котором тостеры других производителей отказывались включаться

Plusi

Надежный

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2595/00 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2595/00 Тостер

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.