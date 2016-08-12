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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
2 atveres
Kompakts
Balta un bēša
Uzsildīšana
2 platas atveres biezu vai plānu maizes šķēļu grauzdēšanai
4 funkcijas vienā (uzsildīšana/atkausēšana/atcelšana/7 grauzdēšanas līmeņi).
Uzsildīšana līdz karstai maizītei dažās sekundēs.
4.9
no 5
11
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
mary88
12/08/2016
Polska
5
łatwy w użyciu, szybko opieka, nie zajmuje dużo miejsca
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Toster Daily Collection HD2595/00
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Toster Daily Collection HD2595/00
martaaaa
10/07/2014
Polska
jest super
Ten toster służy mi już jakieś 3 lata, jest doskonały, 7 ustawien wypiekania, tosty zawsze takie jak sobie wymarzę. raz mało wypieczone innym razem mocno rumiane i chrupiące. Można nim nawet rozmrozić pieczywo, dzięki niemu nie wyrzucam chlebka bo szybko mogę sobie go rozmroźić. polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Toster Daily Collection HD2595/00
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Toster Daily Collection HD2595/00
TeXniKK
26/10/2021
Україна
Очень надежный и простой тостер
Очень надежный тостер, работает уже более 4х лет без проблем. Прост в использовании. Также были удивлены тем, что он нормально переносит пониженное напряжение электросети, при котором тостеры других производителей отказывались включаться
Plusi
Надежный
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2595/00 Тостер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2595/00 Тостер