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Izbeigta ražošana
HD2596/00
Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu
Laiku pa laikam izbaudiet lieliskais maizītes ar šo kompakto tosteri. Tam ir 2 atveres maizei ar maināmu platumu vienmērīgai grauzdēšanai un regulējami apgrauzdēšanas līm., lai pagatavotu maizītes tieši tā, kā jūs to vēlaties. Izņemama drupaču paplāte vieglai kopšanai.
2 atveres
Kompakts
Balta un bēša
Uzsildīšana, maizīšu sild. režģis
Iekļauts sildošais statīvs maizīšu un kruasānu sildīšanai.
2 platas atveres biezu vai plānu maizes šķēļu grauzdēšanai
7 grauzdēšanas līmeņi pēc jūsu vēlmēm
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