ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00

Izbeigta ražošana

Daily CollectionTosteris

HD2596/00

Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu

Laiku pa laikam izbaudiet lieliskais maizītes ar šo kompakto tosteri. Tam ir 2 atveres maizei ar maināmu platumu vienmērīgai grauzdēšanai un regulējami apgrauzdēšanas līm., lai pagatavotu maizītes tieši tā, kā jūs to vēlaties. Izņemama drupaču paplāte vieglai kopšanai.

Skatīt visas priekšrocības

Kompakta konstrukcija ar 2 atverēm, uzsildīšanas funkcija

Vienmērīgi apbrūninātas maizītes katru dienu

  • 2 atveres

  • Kompakts

  • Balta un bēša

  • Uzsildīšana, maizīšu sild. režģis

Iekļauts sildošais statīvs maizīšu un kruasānu sildīšanai

Iekļauts sildošais statīvs maizīšu un kruasānu sildīšanai

Iekļauts sildošais statīvs maizīšu un kruasānu sildīšanai.

2 platas atveres maizes šķēļu grauzdēšanai

2 platas atveres maizes šķēļu grauzdēšanai

2 platas atveres biezu vai plānu maizes šķēļu grauzdēšanai

7 grauzdēšanas līmeņi pēc jūsu vēlmēm

7 grauzdēšanas līmeņi pēc jūsu vēlmēm

7 grauzdēšanas līmeņi pēc jūsu vēlmēm

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā