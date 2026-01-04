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  • Perfekta grauzdēšana
  • Perfekta grauzdēšana
  • Perfekta grauzdēšana
  • Perfekta grauzdēšana
  • Perfekta grauzdēšana
  • Perfekta grauzdēšana
  • Perfekta grauzdēšana
  • Perfekta grauzdēšana
  • Perfekta grauzdēšana
  • Perfekta grauzdēšana
  • Perfekta grauzdēšana
  • Perfekta grauzdēšana
  • Perfekta grauzdēšana
  • Perfekta grauzdēšana
  • Perfekta grauzdēšana
  • Perfekta grauzdēšana

Izbeigta ražošana

Aluminium CollectionTosteris

HD2618/00

Perfekta grauzdēšana

Ar gludajām un spīdīgajām līnijām un pilno 1200 W jaudu šis tosters ir tikpat lielisks, cik ātrs. Digitālā vadība garantē, ka izgatavosiet gardas maizītes katru reizi - vienmērīgi kraukšķīgas un zeltaini brūnas.

Skatīt visas priekšrocības

Digitāla kontrole labākajai grauzdēšanai!

Perfekta grauzdēšana

  • Garas atveres

  • 4 funkciju digitālais LCD

LCD displejs ar digitālu laika skaitīšanas atpakaļ taimeri

LCD displejs ar digitālu laika skaitīšanas atpakaļ taimeri

LCD displejs ar digitālu laika skaitīšanas atpakaļ taimeri.

Vienpusējas grauzdēšanas iespēja

Vienpusējas grauzdēšanas iespēja

Vienpusējas grauzdēšanas iespēja bagelēm un bagetēm.

Anodizētā alumīnijā korpuss

Anodizētā alumīnijā korpuss

Izgatavots no anodizētā alumīnija optimālai lietošanai: nerūsējošs, izturīgs pret skrāpējumiem, nepaliek pirkstu nospiedumi.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.