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Izbeigta ražošana
HD2618/00
Perfekta grauzdēšana
Ar gludajām un spīdīgajām līnijām un pilno 1200 W jaudu šis tosters ir tikpat lielisks, cik ātrs. Digitālā vadība garantē, ka izgatavosiet gardas maizītes katru reizi - vienmērīgi kraukšķīgas un zeltaini brūnas.
Garas atveres
4 funkciju digitālais LCD
LCD displejs ar digitālu laika skaitīšanas atpakaļ taimeri.
Vienpusējas grauzdēšanas iespēja bagelēm un bagetēm.
Izgatavots no anodizētā alumīnija optimālai lietošanai: nerūsējošs, izturīgs pret skrāpējumiem, nepaliek pirkstu nospiedumi.
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