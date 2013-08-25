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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster

Izbeigta ražošana

Viva CollectionTosteris

HD2636/20

4

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Izbaudiet lielisku maizīti

Philips tosteris HD2636/20 ar platām atverēm un pašcentrēšanas funkciju, kas vienmērīgi grauzdē gan biezas, gan plānas maizes šķēles. Tajā ir iekļauts maizīšu sildīšanas režģis, izņemama drupaču paplāte un iespēja saldētas maizes uzsildīšanai un atkausēšanai.

Skatīt visas priekšrocības

Tosteris, kas garantē vienmēr zeltaini brūnu grauzdiņu

Izbaudiet lielisku maizīti

  • 2 atveres, metāls

  • 3 funkcijas

  • Matēta metāla

  • Īpaši pl. atvere, maizīšu sild.

Tostera korpuss paliek vēss un pieskāriendrošs

Tostera korpuss paliek vēss un pieskāriendrošs

Tostera korpuss paliek vēss un pieskāriendrošs.

Atcelšanas poga, lai apturētu grauzdēšanu jebkurā brīdī

Atcelšanas poga, lai apturētu grauzdēšanu jebkurā brīdī

Īpaši platas atveres, lai atbilstu visa veida maizei, biezai vai plānai

Īpaši platas atveres, lai atbilstu visa veida maizei, biezai vai plānai

Philips tosteris ar īpaši platām atverēm gan biezas, gan plānas maizes grauzdēšanai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt vyhovuje požadavkům.

Toastovač je designově podařený, je dostatečně výkonný, aby upekl chléb na požadovanou barvu a zpracování materiálů je velmi kvalitní. Nevýhodou je nemožnost vysypat úplně všechny drobečky z toastovače i když je dole vysouvací mistička.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2636/20 Topinkovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2636/20 Topinkovač

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā