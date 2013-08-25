30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Izbaudiet lielisku maizīti
Philips tosteris HD2636/20 ar platām atverēm un pašcentrēšanas funkciju, kas vienmērīgi grauzdē gan biezas, gan plānas maizes šķēles. Tajā ir iekļauts maizīšu sildīšanas režģis, izņemama drupaču paplāte un iespēja saldētas maizes uzsildīšanai un atkausēšanai.
2 atveres, metāls
3 funkcijas
Matēta metāla
Īpaši pl. atvere, maizīšu sild.
Tostera korpuss paliek vēss un pieskāriendrošs.
Philips tosteris ar īpaši platām atverēm gan biezas, gan plānas maizes grauzdēšanai.
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
PetraM
25/08/2013
Česká republika
Tento produkt vyhovuje požadavkům.
Toastovač je designově podařený, je dostatečně výkonný, aby upekl chléb na požadovanou barvu a zpracování materiálů je velmi kvalitní. Nevýhodou je nemožnost vysypat úplně všechny drobečky z toastovače i když je dole vysouvací mistička.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2636/20 Topinkovač
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2636/20 Topinkovač