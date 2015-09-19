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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster

Izbeigta ražošana

Pure Essentials CollectionTosteris

HD2686/90

4.9

| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties

Šis Philips tosteris HD2686/90 sniedz jums iespēju pagatavot tieši tādu grauzdiņu, kādu vēlaties, pateicoties īpaši garām un platām atverēm. Astoņi digitāli grauzdēšanas iestatījumi garantē pilnīgu kontroli, un jūs iegūstat tieši tādu kraukšķīgu grauzdētu maizi, kādu vēlaties.

Skatīt visas priekšrocības

Tosteris dažādiem maizes veidiem

Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties

  • 2 atveres

  • 3 funkcijas elektronisks

  • Melna

  • Īpaši gara atvere

Īpaši garas atveres, lai atbilstu visa veida maizei

Īpaši garas atveres, lai varētu ievietot visu veidu maizi.

Īpaši plata(s) un īpaši dziļa(s) atvere(s), lai ietilptu maize

Īpaši plata(s) un īpaši dziļa(s) atvere(s), lai ietilptu maize.

Vienmērīgi grauzdē plānas vai biezas šķēles

Vienmērīgi grauzdē plānas vai biezas šķēles

Vienmērīgi grauzdē gan biezas, gan plānas šķēles.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

19/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten product ma wiele doskonałych funkcji.

Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

07/11/2013

Polska

Polska

Inny niż pozostałe tostery-wart swojej ceny

Design i wielkość to jego zaleta.Dużo funkcji i możliwości

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster

03/10/2012

Polska

Polska

super wyglad, świetny

Doskonały, to moj trzeci toster, najlepszy. Ładny, funkcjonalny.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā