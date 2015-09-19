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Izbeigta ražošana
Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties
Šis Philips tosteris HD2686/90 sniedz jums iespēju pagatavot tieši tādu grauzdiņu, kādu vēlaties, pateicoties īpaši garām un platām atverēm. Astoņi digitāli grauzdēšanas iestatījumi garantē pilnīgu kontroli, un jūs iegūstat tieši tādu kraukšķīgu grauzdētu maizi, kādu vēlaties.
2 atveres
3 funkcijas elektronisks
Melna
Īpaši gara atvere
Īpaši garas atveres, lai varētu ievietot visu veidu maizi.
Īpaši plata(s) un īpaši dziļa(s) atvere(s), lai ietilptu maize.
Vienmērīgi grauzdē gan biezas, gan plānas šķēles.
4.9
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Radziecki
19/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
Ten product ma wiele doskonałych funkcji.
Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Michał29
07/11/2013
Polska
Inny niż pozostałe tostery-wart swojej ceny
Design i wielkość to jego zaleta.Dużo funkcji i możliwości
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster
robertmajor
03/10/2012
Polska
super wyglad, świetny
Doskonały, to moj trzeci toster, najlepszy. Ładny, funkcjonalny.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster