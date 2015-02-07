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1,7 l, 2400 W
1 tasītes indikators
Balta/lavandas
Atverams vāks
Precīzi var uzvārīt nepieciešamo ūdens daudzumu, tādēļ par 66% tiek ietaupīta enerģija un ūdens, nodrošinot ekoloģiskāku lietošanu.
Atverams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu, kā arī novērš saskari ar tvaiku.
Philips tējkannas nerūsējošā tērauda apslēptais elements nodrošina ātru uzvārīšanu un vieglu tīrīšanu.
4.4
no 5
24
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
Maadzia
07/02/2015
Polska
Najlepszy na świecie
to najlepszy czajniek jaki miałam , uzytkuje go już od 3 lat i wczoraj moje kochane dziecko przyblkowało go, że nie mógł odskoczyć i wyłączyć się, wygotowała się cała woda , nagrzał się i wyłączył, zadziałały zabezpieczenia. Już myślałam że czeka mnie wydatek , ale dzisiaj działa!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4677/40 Czajnik
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4677/40 Czajnik
MalgorzataB
11/08/2014
Polska
Gorąco polecam
Czajnik ten służy mi już nawet nie pamiętam od kiedy. Już samo to że jest on taki wiekowy świadczy że jestem z niego zadowolona. Jest bezawaryjny, woda w nim bardzo szybko zagotowuje się. Teraz już po tak długim czasie zebrał się kamień przy szybce z pomiarem wody, a od kamienianie powoduje lekkie przeciekanie. Ale jak dla mnie jest super i niestety żal będzie się z nim rozstawać. Bo jest on nie wielki i bardzo poręczny i mimo iż mam juz nowy to ten chcę mieć jak najdłużej
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4677/40 Czajnik
UlaS
14/07/2014
Polska
Dobry
Jest to najlepszy czajnik jaki do tej pory miałam. Już ma kilka lat a nigdy się nie zepsuł, idealnie grzeje, ma funkcję trzymania ciepła co jest bardzo pomocne w kuchni. Nawet został zrzucony z blatu przez moje koty i nic mu się nie stało. Niezniszczalny, idealny tylko coraz trudniej dostępny, bo większość znajomych już go wykupiło. :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4677/20 Czajnik
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4677/20 Czajnik