Czajnik ten służy mi już nawet nie pamiętam od kiedy. Już samo to że jest on taki wiekowy świadczy że jestem z niego zadowolona. Jest bezawaryjny, woda w nim bardzo szybko zagotowuje się. Teraz już po tak długim czasie zebrał się kamień przy szybce z pomiarem wody, a od kamienianie powoduje lekkie przeciekanie. Ale jak dla mnie jest super i niestety żal będzie się z nim rozstawać. Bo jest on nie wielki i bardzo poręczny i mimo iż mam juz nowy to ten chcę mieć jak najdłużej