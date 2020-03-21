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Izbeigta ražošana
Metāls
Kompakts
Plaša sildīšanas platforma vienmērīgam grauzdiņa apbrūninājumam.
Atkausējiet un grauzdējiet sasalušu maizi.
Maināmi grauzdēšanas režīmi individuālām vēlmēm.
4.0
no 5
6
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
Nezi
21/03/2020
България
Verificēts pircējs
Продуктът е чудесен!
Харесвам дизайна! Компактен е! Цеетово ми допада!!
Plusi
Компактен и с добър дизайн
Mīnusi
Няма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекция Daily HD4825/90 Тостер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекция Daily HD4825/90 Тостер
Лъки
21/01/2020
България
Verificēts pircējs
Чудесен уред
Перфектна и равномерна работа, изчистен дизайн и функционален.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекция Daily HD4825/90 Тостер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекция Daily HD4825/90 Тостер
Jerko
04/03/2018
Slovensko
Veľmi dobre
Robí dobre toasty. Rovnomerne opečené. Užitočný pomocník.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4825/90 Hriankovač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4825/90 Hriankovač