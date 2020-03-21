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  • Lielisks grauzdiņš - gan svaigs, gan atsaldēts
  • Lielisks grauzdiņš - gan svaigs, gan atsaldēts
  • Lielisks grauzdiņš - gan svaigs, gan atsaldēts
  • Lielisks grauzdiņš - gan svaigs, gan atsaldēts
  • Lielisks grauzdiņš - gan svaigs, gan atsaldēts
  • Lielisks grauzdiņš - gan svaigs, gan atsaldēts
  • Lielisks grauzdiņš - gan svaigs, gan atsaldēts
  • Lielisks grauzdiņš - gan svaigs, gan atsaldēts
  • Lielisks grauzdiņš - gan svaigs, gan atsaldēts
  • Lielisks grauzdiņš - gan svaigs, gan atsaldēts

Izbeigta ražošana

Daily CollectionTosteris

HD4825/00

4
| (6) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu
Lielisks grauzdiņš - gan svaigs, gan atsaldēts
Baudiet brīnišķīgu grauzdiņu - gan svaigu, gan atsaldētu - ar šo kompakto tosteri. Tajā iekļauta plaša sildīšanas platforma vienmērīgai grauzdēšanai, saldēta grauzdiņa atkausēšanai un dažādi apbrūnināšanas iestatījumi.
Skatīt visas priekšrocības

Kompakta metāliska konstrukcija

Lielisks grauzdiņš - gan svaigs, gan atsaldēts

  • Metāls

  • Kompakts

Plaša sildīšanas platforma

Plaša sildīšanas platforma

Plaša sildīšanas platforma vienmērīgam grauzdiņa apbrūninājumam.

Atkausējiet un grauzdējiet sasalušu maizi

Atkausējiet un grauzdējiet sasalušu maizi

Atkausējiet un grauzdējiet sasalušu maizi.

Maināmi grauzdēšanas režīmi individuālām vēlmēm

Maināmi grauzdēšanas režīmi individuālām vēlmēm

Maināmi grauzdēšanas režīmi individuālām vēlmēm.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

6

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

4
2
1

21/03/2020

България

България

Verificēts pircējs

Продуктът е чудесен!

Харесвам дизайна! Компактен е! Цеетово ми допада!!

Plusi

Компактен и с добър дизайн

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекция Daily HD4825/90 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекция Daily HD4825/90 Тостер

21/01/2020

България

България

Verificēts pircējs

Чудесен уред

Перфектна и равномерна работа, изчистен дизайн и функционален.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекция Daily HD4825/90 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекция Daily HD4825/90 Тостер

04/03/2018

Slovensko

Slovensko

Veľmi dobre

Robí dobre toasty. Rovnomerne opečené. Užitočný pomocník.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4825/90 Hriankovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4825/90 Hriankovač

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.