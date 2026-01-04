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Izbeigta ražošana
HD5730/10
Jaunais Philips viena pieskāriena espresso kafijas automāts sniedz iespēju pagatavot garšīgus kafijas dzērienus, piemēram, kapučīno un latte macchiato, nospiežot tikai vienu pogu. Pupiņas katru reizi ir tikko samaltas automātiskajās dzirnaviņās. Pēc tam automātiski tiek saputots un pievienots piens un nav nepieciešams krūzi mēģināt palikt zem tvaika snīpja. Papildus tam unikālā piena tvertne ir vienkārši ievietojama iekārtā, kā arī ledusskapī un to pat drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Vienkārši nospiediet pogu vienu reizi un baudiet savu iecienītāko espresso kafiju mājās.
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