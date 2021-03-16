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  • Izgaršo iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Izgaršo iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Izgaršo iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Izgaršo iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Izgaršo iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Izgaršo iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Izgaršo iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Izgaršo iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Izgaršo iecienīto kafijas pupiņu aromātu
  • Izgaršo iecienīto kafijas pupiņu aromātu

Izbeigta ražošana

Philips Saeco Xsmall“Super-automatic” espreso aparāts

HD8745/19

4.3

| (31) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu

Izgaršo iecienīto kafijas pupiņu aromātu

Neatkarīgi no tā, kādu kafijas dzērienu vēlies izmēģināt, Saeco Xsmall samals svaigas pupiņas, tikai pieskaroties pogai. Tajā ir iebūvēts arī manuālais putotājs, lai papildinātu svaigi pagatavotos kafijas dzērienus ar samtainām piena putām.

Skatīt visas priekšrocības

espreso pagatavošana, izmantojot "Bean-to-cup", nospiežot pogu

Izgaršo iecienīto kafijas pupiņu aromātu

  • Pagatavo 2 kafijas dzērienus

  • Classic piena putotājs

  • Sudraba

  • 5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Vienmēr tīrs aparāts, pateicoties automātiskajai kontūra tīrīšanai

Vienmēr tīrs aparāts, pateicoties automātiskajai kontūra tīrīšanai

Saeco izstrādāja šo espreso kafijas aparātu, lai tas automātiski iztīrītu kafijas kontūru ieslēgšanas vai izslēgšanas brīdī, nodrošinot lielisku, svaigu kafijas garšu katrā gatavošanas reizē.

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.

Saglabā iecienītās kafijas daudzumu

Saglabā iecienītās kafijas daudzumu

Iegūsti perfektu espreso atbilstoši savai gaumei, pateicoties atmiņas funkcijai, kas sniedz iespēju noregulēt kafijas daudzumu. Baudi lielisku kafijas dzērienu savā iecienītajā tasē, tikai vienreiz nospiežot pogu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

31

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

1

16/03/2021

Polska

Polska

solidność

prosty w obsłudze,solidny i niezawodny(już od 10 lat)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

10/11/2016

Polska

Polska

Ekspres sprawdził się nie tylko u mnie. Jestem z niego zadowolony,

Ekspres użytkowany każdego dnia kilka razy, wydajny i szybki. W swojej klasie rewelacyjny, kawa wychodzi bardzo dobra. Trwały i niezawodny. Jestem bardzo zadowolony.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

09/11/2016

Polska

Polska

Prosta obsługa

Mały gabarytowo , prosta obsługa . Bezawaryjna praca ekspresu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.