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Izbeigta ražošana
Izgaršo iecienīto kafijas pupiņu aromātu
Neatkarīgi no tā, kādu kafijas dzērienu vēlies izmēģināt, Saeco Xsmall samals svaigas pupiņas, tikai pieskaroties pogai. Tajā ir iebūvēts arī manuālais putotājs, lai papildinātu svaigi pagatavotos kafijas dzērienus ar samtainām piena putām.
Pagatavo 2 kafijas dzērienus
Classic piena putotājs
Sudraba
5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Saeco izstrādāja šo espreso kafijas aparātu, lai tas automātiski iztīrītu kafijas kontūru ieslēgšanas vai izslēgšanas brīdī, nodrošinot lielisku, svaigu kafijas garšu katrā gatavošanas reizē.
Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.
Iegūsti perfektu espreso atbilstoši savai gaumei, pateicoties atmiņas funkcijai, kas sniedz iespēju noregulēt kafijas daudzumu. Baudi lielisku kafijas dzērienu savā iecienītajā tasē, tikai vienreiz nospiežot pogu.
4.3
no 5
31
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
kawosz57
16/03/2021
Polska
solidność
prosty w obsłudze,solidny i niezawodny(już od 10 lat)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Nikkor1972
10/11/2016
Polska
Ekspres sprawdził się nie tylko u mnie. Jestem z niego zadowolony,
Ekspres użytkowany każdego dnia kilka razy, wydajny i szybki. W swojej klasie rewelacyjny, kawa wychodzi bardzo dobra. Trwały i niezawodny. Jestem bardzo zadowolony.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Witek51
09/11/2016
Polska
Prosta obsługa
Mały gabarytowo , prosta obsługa . Bezawaryjna praca ekspresu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19