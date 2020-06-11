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  • Espreso un kapučīno no svaigām pupiņām
  • Espreso un kapučīno no svaigām pupiņām
  • Espreso un kapučīno no svaigām pupiņām
  • Espreso un kapučīno no svaigām pupiņām
  • Espreso un kapučīno no svaigām pupiņām
  • Espreso un kapučīno no svaigām pupiņām

Izbeigta ražošana

Saeco Intuita“Super-automatic” espreso aparāts

HD8750/99

4.9

| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Espreso un kapučīno no svaigām pupiņām

Saeco Intuita espreso kafijas aparāts ar vienu pogas pieskārienu ļauj baudīt svaigi maltu espreso kafiju, sniedz iespēju izvēlēties aromātu, ir viegli lietojams, pielāgojams un vienkārši tīrāms

Skatīt visas priekšrocības

Izvēlies aromātu ar šo espreso kafijas aparātu

Espreso un kapučīno no svaigām pupiņām

  • Pagatavo 3 kafijas dzērienus

  • Automātisks piena putotājs

  • Sudraba

  • 5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Vienmēr tīrs aparāts, pateicoties automātiskajai kontūra tīrīšanai

Vienmēr tīrs aparāts, pateicoties automātiskajai kontūra tīrīšanai

Saeco izstrādāja šo espreso kafijas aparātu, lai tas automātiski iztīrītu kafijas kontūru ieslēgšanas vai izslēgšanas brīdī, nodrošinot lielisku, svaigu kafijas garšu katrā gatavošanas reizē.

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

11/06/2020

Polska

Polska

Bezawaryjny!

7 lat użytkowania - dziennie 3- 4 kawy.Zupełnie bezawarynie!!Estetyka zachowana,nic nie wytarte,nadal ładny kolor obudowy niemal jak nowy.W tym roku pierwsza naprawa.Kosztowna...ale chyba warto,bo z gwarancją roczną na wymieniony "panel grzejny" ( nie wiem czy tj.fachowa nazwa).

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99

27/12/2016

Polska

Polska

Świetny produkt za małe pieniądze!

Posiadam ekspres od 2 lat i do tej pory sprawuje się świetnie. Kawa jest pyszna a mleko idealnie spienione. Serdecznie polecam ten produkt.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99

13/12/2015

Polska

Polska

Polecam poranna kawa jest super

godny polecenia do codziennego użytkowania, kawa zawsze gorąca i aromatyczna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.