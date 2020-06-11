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Izbeigta ražošana
Espreso un kapučīno no svaigām pupiņām
Saeco Intuita espreso kafijas aparāts ar vienu pogas pieskārienu ļauj baudīt svaigi maltu espreso kafiju, sniedz iespēju izvēlēties aromātu, ir viegli lietojams, pielāgojams un vienkārši tīrāms
Pagatavo 3 kafijas dzērienus
Automātisks piena putotājs
Sudraba
5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Saeco izstrādāja šo espreso kafijas aparātu, lai tas automātiski iztīrītu kafijas kontūru ieslēgšanas vai izslēgšanas brīdī, nodrošinot lielisku, svaigu kafijas garšu katrā gatavošanas reizē.
Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.
Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.
4.9
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Piomaran
11/06/2020
Polska
Bezawaryjny!
7 lat użytkowania - dziennie 3- 4 kawy.Zupełnie bezawarynie!!Estetyka zachowana,nic nie wytarte,nadal ładny kolor obudowy niemal jak nowy.W tym roku pierwsza naprawa.Kosztowna...ale chyba warto,bo z gwarancją roczną na wymieniony "panel grzejny" ( nie wiem czy tj.fachowa nazwa).
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99
RobertRobert
27/12/2016
Polska
Świetny produkt za małe pieniądze!
Posiadam ekspres od 2 lat i do tej pory sprawuje się świetnie. Kawa jest pyszna a mleko idealnie spienione. Serdecznie polecam ten produkt.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99
jendrula
13/12/2015
Polska
Polecam poranna kawa jest super
godny polecenia do codziennego użytkowania, kawa zawsze gorąca i aromatyczna
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99