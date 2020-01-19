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Izbeigta ražošana
Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
Tikai Saeco Intelia super automātiskais espresso kafijas aparāts sniedz perfektu espresso baudījumu: vienkārša lietošana, vienkārša pielāgošana un vienkārša tīrīšana. Pagatavojiet perfektu kapučīno vai espresso, tikai nospiežot pogu.
Pagatavo 7 kafijas dzērienus
Iebūvēta piena krūze un putotājs
Nerūsējošais tērauds
5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Attiecībā uz maluma pakāpi šis aparāts nekad jūs nepievils. Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešami atšķirīgi maluma līmeņi, lai pilnībā atklātu to garšas buķeti. Šī aparāta dzirnaviņu malumu var noregulēt piecās pakāpēs, sākot no smalkākā maluma pilnvērtīgam espreso, līdz rupjākajam, lai iegūtu mazāk stipru kafiju.
Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Efektivitāte un vienkārša lietošana bija galvenie principi, kad Saeco radīja pirmo uzliešanas bloku pirms 30 gadiem. Un līdz šai dienai tā joprojām ir pirmšķirīga, iedvesmojoša tehnoloģija. To ir tik viegli tīrīt - vienkārši izņemiet to ārā un dažas sekundes mazgājiet tekošā ūdenī, pēc tam ievietojiet atpakaļ.
4.5
no 5
75
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Horbi
19/01/2020
Polska
Extra expres
Super produkt. W pełni spełnił moje oczekiwania. Kupując nowy expres będę kontynuował markę i typ.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753
Matti
14/12/2015
Polska
Dla mnie super
Łatwy w obsłudze i pyszna kawa.Cena też ok. Polecam wszystkim którzy chcą pić kawę taką jak w dobrej kawiarni
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Evo HD8753/94 Automatyczny ekspres do kawy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Evo HD8753/94 Automatyczny ekspres do kawy
Pablo79
05/12/2015
Polska
Ten produkt parzy pyszną kawę
Jesteśmy zadowoleni z tego zakupu parzy szybko dobrą kawę
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia HD8753/19 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia HD8753/19 Automatyczny ekspres do kawy