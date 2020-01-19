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  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu
  • Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu

Izbeigta ražošana

Philips Saeco Intelia“Super-automatic” espreso aparāts

HD8753/89

4.5

| (75) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu

Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu

Tikai Saeco Intelia super automātiskais espresso kafijas aparāts sniedz perfektu espresso baudījumu: vienkārša lietošana, vienkārša pielāgošana un vienkārša tīrīšana. Pagatavojiet perfektu kapučīno vai espresso, tikai nospiežot pogu.

Skatīt visas priekšrocības

Ar Saeco jaunāko Latte Perfetto tehnoloģiju

Espresso un kapučīno pagatavošana, vienreiz nospiežot pogu

  • Pagatavo 7 kafijas dzērienus

  • Iebūvēta piena krūze un putotājs

  • Nerūsējošais tērauds

  • 5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Precīza kafijas piesātinājuma regulēšana ar 5 dzirnaviņu iestatījumiem

Precīza kafijas piesātinājuma regulēšana ar 5 dzirnaviņu iestatījumiem

Attiecībā uz maluma pakāpi šis aparāts nekad jūs nepievils. Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešami atšķirīgi maluma līmeņi, lai pilnībā atklātu to garšas buķeti. Šī aparāta dzirnaviņu malumu var noregulēt piecās pakāpēs, sākot no smalkākā maluma pilnvērtīgam espreso, līdz rupjākajam, lai iegūtu mazāk stipru kafiju.

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Pilnībā izņemamo uzliešanas bloku var izmazgāt ļoti ātri

Pilnībā izņemamo uzliešanas bloku var izmazgāt ļoti ātri

Efektivitāte un vienkārša lietošana bija galvenie principi, kad Saeco radīja pirmo uzliešanas bloku pirms 30 gadiem. Un līdz šai dienai tā joprojām ir pirmšķirīga, iedvesmojoša tehnoloģija. To ir tik viegli tīrīt - vienkārši izņemiet to ārā un dažas sekundes mazgājiet tekošā ūdenī, pēc tam ievietojiet atpakaļ.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

75

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

2

19/01/2020

Polska

Polska

Extra expres

Super produkt. W pełni spełnił moje oczekiwania. Kupując nowy expres będę kontynuował markę i typ.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753

14/12/2015

Polska

Polska

Dla mnie super

Łatwy w obsłudze i pyszna kawa.Cena też ok. Polecam wszystkim którzy chcą pić kawę taką jak w dobrej kawiarni

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Evo HD8753/94 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Evo HD8753/94 Automatyczny ekspres do kawy

05/12/2015

Polska

Polska

Ten produkt parzy pyszną kawę

Jesteśmy zadowoleni z tego zakupu parzy szybko dobrą kawę

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia HD8753/19 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia HD8753/19 Automatyczny ekspres do kawy

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.