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Izbeigta ražošana
Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
Moltio espresso kafijas aparāts, unikāls meistardarbs, kas izstrādāts, lai piedāvātu pielāgotas garšas baudījumu. Pateicoties ekskluzīvajam pupiņu mainītājam, ir tik vienkārši pagatavot atbilstošu kafijas dzērienu, kas vienmēr atbilst jūsu noskaņojumam vai dienas brīdim
Pagatavo 7 kafijas dzērienus
Iebūvēta piena krūze un putotājs
Sudrabots
5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.
Saeco Moltio espresso kafijas automātos tagad varat mainīt pupiņas, veicot tikai vienu darbību, pateicoties patentētajai pupiņu maiņas tvertnei. Izbaudiet ērtības, ko sniedz ātra pupiņu šķirnes maiņa un atrodiet atbilstošo katrai gaumei un dienas brīdim.
Izbaudiet savu piena piedevu, kas sagatavota pilnībā automātiski, izmantojot jauno patentēto piena karafi ar dubultā nodalījuma tehnoloģiju. Vienkārši ielejiet pienu karafē, ievietojiet to ierīcē un izvēlieties savu kafijas dzērienu. Ar dubultā nodalījuma tehnoloģiju vienmēr baudīsiet profesionāli pagatavotus kafijas dzērienus ar blīvām, ilgstoši noturīgām piena putām ideālā temperatūrā, ko nodrošina nepārtraukta piena plūsma bez izšļakstīšanās.
4.4
no 5
78
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
TeKam
31/12/2019
Polska
Polecam
Używam od roku i jestem bardzo zadowolona.Polecam wszystkim
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Wera
25/09/2018
Polska
Prosty w obsłudze, ładny wygląd, spełnia moje oczekiwania
Polecam, warto go mieć. Wcześniejsze opinie są jak najbardziej trafne.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Kalala
03/12/2016
Polska
Świetny na prezent
Nie byłam zorientowana w sprzętach tego typu. Sądziłam że im droższy tym lepszy. Okazuje się że model który wybrałam ma te same funkcje co droższe ekspresy i dodatkowo został on polecony przez człowieka który pracował w "sieciówce" oferującą pyszna kawe. Jestem w pełni zadowolona. Jedeny minus jaki mogłabym dać to brak widzialnego poziomu wody, informuje on tylko gdy już jej nie ma.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy