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  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša

Izbeigta ražošana

Saeco Moltio"Super-automatic" espresso automāts

HD8769/19

4.4

| (78) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša

Moltio espresso kafijas aparāts, unikāls meistardarbs, kas izstrādāts, lai piedāvātu pielāgotas garšas baudījumu. Pateicoties ekskluzīvajam pupiņu mainītājam, ir tik vienkārši pagatavot atbilstošu kafijas dzērienu, kas vienmēr atbilst jūsu noskaņojumam vai dienas brīdim

Skatīt visas priekšrocības

Pupiņu nomaiņai jāveic tikai viena darbība

Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša

  • Pagatavo 7 kafijas dzērienus

  • Iebūvēta piena krūze un putotājs

  • Sudrabots

  • 5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.

Eksperimentējiet ar garšu, izmantojot kafijas pupiņu pārslēdzēju

Eksperimentējiet ar garšu, izmantojot kafijas pupiņu pārslēdzēju

Saeco Moltio espresso kafijas automātos tagad varat mainīt pupiņas, veicot tikai vienu darbību, pateicoties patentētajai pupiņu maiņas tvertnei. Izbaudiet ērtības, ko sniedz ātra pupiņu šķirnes maiņa un atrodiet atbilstošo katrai gaumei un dienas brīdim.

Perfektas putiņas, pateicoties dubultā nodalījuma piena karafei

Perfektas putiņas, pateicoties dubultā nodalījuma piena karafei

Izbaudiet savu piena piedevu, kas sagatavota pilnībā automātiski, izmantojot jauno patentēto piena karafi ar dubultā nodalījuma tehnoloģiju. Vienkārši ielejiet pienu karafē, ievietojiet to ierīcē un izvēlieties savu kafijas dzērienu. Ar dubultā nodalījuma tehnoloģiju vienmēr baudīsiet profesionāli pagatavotus kafijas dzērienus ar blīvām, ilgstoši noturīgām piena putām ideālā temperatūrā, ko nodrošina nepārtraukta piena plūsma bez izšļakstīšanās.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.4

no 5

78

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

31/12/2019

Polska

Polska

Polecam

Używam od roku i jestem bardzo zadowolona.Polecam wszystkim

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

25/09/2018

Polska

Polska

Prosty w obsłudze, ładny wygląd, spełnia moje oczekiwania

Polecam, warto go mieć. Wcześniejsze opinie są jak najbardziej trafne.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

03/12/2016

Polska

Polska

Świetny na prezent

Nie byłam zorientowana w sprzętach tego typu. Sądziłam że im droższy tym lepszy. Okazuje się że model który wybrałam ma te same funkcje co droższe ekspresy i dodatkowo został on polecony przez człowieka który pracował w "sieciówce" oferującą pyszna kawe. Jestem w pełni zadowolona. Jedeny minus jaki mogłabym dać to brak widzialnego poziomu wody, informuje on tylko gdy już jej nie ma.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.