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  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās

Izbeigta ražošana

Philips Saeco Syntia“Super-automatic” espreso aparāts

HD8836/19

4.5

| (4) Atsauksmes

Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās

perfekts kompaktas konstrukcijas, veiktspējas, dizaina un augstākās klases materiālu apvienojums

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kompakta un stilīga "bean-to-cup" sistēma

Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās

  • Classic piena putotājs

  • Nerūsējošais tērauds

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Šajā Saeco espreso aparātā iekļauts Classic piena putotājs, ko kafijas meistari dēvē par “Pannarello”. Tas izdala tvaiku un jāiegremdē pienā, lai pagatavotu gardas piena putas. Izpaudieties kā kafijas meistars, pagatavojot gardas piena piedevas tradicionālajā veidā!

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

4

Atsauksmes

4
2
1

08/01/2021

Polska

Polska

mam go 11 lat

nie zamienię na inny nigdy. jak trzeba to będę go naprawiać

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19

23/11/2014

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt

Bardzo dobry produkt, mamy go z żoną od 4 lat, pracuje bez żadnej awarii, regulacja mielenia kawy, jej mocy i ilości zaparzanych filiżanek. Czytałem różne opinie i jestem zdziwiony, że są raczej na 4 gwiazdki. Zdecydowanie polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19

14/08/2013

Polska

Polska

Ten produkt jets bardzo dobry.

Jestem badzo zadowolona z mojego ekspresu, mogę go polecić każdemu w 100 %.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.