30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
HD8836/19
Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
perfekts kompaktas konstrukcijas, veiktspējas, dizaina un augstākās klases materiālu apvienojums
Classic piena putotājs
Nerūsējošais tērauds
Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.
Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.
Šajā Saeco espreso aparātā iekļauts Classic piena putotājs, ko kafijas meistari dēvē par “Pannarello”. Tas izdala tvaiku un jāiegremdē pienā, lai pagatavotu gardas piena putas. Izpaudieties kā kafijas meistars, pagatavojot gardas piena piedevas tradicionālajā veidā!
4.5
no 5
4
Atsauksmes
ejjkot
08/01/2021
Polska
mam go 11 lat
nie zamienię na inny nigdy. jak trzeba to będę go naprawiać
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19
Arek72
23/11/2014
Polska
Bardzo dobry produkt
Bardzo dobry produkt, mamy go z żoną od 4 lat, pracuje bez żadnej awarii, regulacja mielenia kawy, jej mocy i ilości zaparzanych filiżanek. Czytałem różne opinie i jestem zdziwiony, że są raczej na 4 gwiazdki. Zdecydowanie polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19
maastt
14/08/2013
Polska
Ten produkt jets bardzo dobry.
Jestem badzo zadowolona z mojego ekspresu, mogę go polecić każdemu w 100 %.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19