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Izbeigta ražošana
Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
perfekts kompaktas konstrukcijas, veiktspējas, dizaina un augstākās klases materiālu apvienojums
Iebūvēta piena krūze un putotājs
Nerūsējošais tērauds
Saeco espreso kafijas automāta mūsdienīgais dizains ir papildināts ar nerūsējošā tērauda apdari. Nerūsējošais tērauds sniedz augstas kvalitātes iespaidu un izceļ automātu uz virtuves letes. Tas nodrošina arī lielāku izturību ilgstošai darbībai.
Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.
Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.
4.3
no 5
31
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Aca1975
10/01/2021
Polska
Verificēts pircējs
Super Express do kawy
Miałem go 10 lat, zastapił go Saeco SM 7680, bezawaryjny, fajny i prosty w użyciu, ale obecne Saeco to przy nim kosmos!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09
LOLA43
19/06/2015
Polska
Verificēts pircējs
BARDZO DOBRA
OGÓLNIE JESTEM ZADOWOLONA DO 2 LAT BEZAWARYJNA LECZ PO OKRESIE GWARANCJI WYŚWIETLACZ PRZY NIEKTÓRYCH FUNKCJACH JEST CIEMNY
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09
Piotr525
18/12/2013
Polska
Jest naprawdę dobry
Użytkujemy go w domu już sporo ponad rok , i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni . Kawa robiona z tego expresu jest naprawdę świetna , a po dodaniu syropów smakowych po prostu bajka . Fakt cena może nie jest zbyt zachęcająca ale naprawdę warto go kupić . Wiele razy miałem okazje pić kawę ( psełdo kawę ) z expresów na kapsułki , jak dla mnie paskudztwo , dlatego cieszę się że nie dałem się namówić na kupno kapsułkowców , tylko kupiliśmy ten konkretny sprzęt .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09