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  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās
  • Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās

Izbeigta ražošana

Philips Saeco Syntia“Super-automatic” espreso aparāts

HD8838/09

4.3

| (31) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu

Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās

perfekts kompaktas konstrukcijas, veiktspējas, dizaina un augstākās klases materiālu apvienojums

Skatīt visas priekšrocības

kompakta un stilīga “bean-to-cup” sistēma

Izbaudiet itāļu espreso garšu mājās

  • Iebūvēta piena krūze un putotājs

  • Nerūsējošais tērauds

Mūsdienīgs dizains ar nerūsējošā tērauda apdari

Mūsdienīgs dizains ar nerūsējošā tērauda apdari

Saeco espreso kafijas automāta mūsdienīgais dizains ir papildināts ar nerūsējošā tērauda apdari. Nerūsējošais tērauds sniedz augstas kvalitātes iespaidu un izceļ automātu uz virtuves letes. Tas nodrošina arī lielāku izturību ilgstošai darbībai.

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

31

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

3

10/01/2021

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Super Express do kawy

Miałem go 10 lat, zastapił go Saeco SM 7680, bezawaryjny, fajny i prosty w użyciu, ale obecne Saeco to przy nim kosmos!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

19/06/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

BARDZO DOBRA

OGÓLNIE JESTEM ZADOWOLONA DO 2 LAT BEZAWARYJNA LECZ PO OKRESIE GWARANCJI WYŚWIETLACZ PRZY NIEKTÓRYCH FUNKCJACH JEST CIEMNY

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

18/12/2013

Polska

Polska

Jest naprawdę dobry

Użytkujemy go w domu już sporo ponad rok , i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni . Kawa robiona z tego expresu jest naprawdę świetna , a po dodaniu syropów smakowych po prostu bajka . Fakt cena może nie jest zbyt zachęcająca ale naprawdę warto go kupić . Wiele razy miałem okazje pić kawę ( psełdo kawę ) z expresów na kapsułki , jak dla mnie paskudztwo , dlatego cieszę się że nie dałem się namówić na kupno kapsułkowców , tylko kupiliśmy ten konkretny sprzęt .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.