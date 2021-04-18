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  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.
  • Perfekti, karsti, tīri.

Izbeigta ražošana

Saeco Exprelia Evo"Super-automatic" espresso automāts

HD8855/09

5

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Perfekti, karsti, tīri.

Tikai Saeco Exprelia EVO espresso kafijas automāts nodrošina vislabāko piena dzērienu pagatavošanu, pateicoties jaunajai H2 tehnoloģijas piena karafei un pilnvērtīgām "no pupiņas līdz tasītei" pielāgošanas iespējām

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Tā ir augstākās klases piena putiņu pagatavošana

Perfekti, karsti, tīri.

  • Pagatavo 7 kafijas dzērienus

  • Iebūvēta piena krūze un putotājs

  • Nerūsējošais tērauds

  • 5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Pilnībā izņemamo uzliešanas bloku var izmazgāt ļoti ātri

Pilnībā izņemamo uzliešanas bloku var izmazgāt ļoti ātri

Efektivitāte un vienkārša lietošana bija galvenie principi, kad Saeco radīja pirmo uzliešanas bloku pirms 30 gadiem. Un līdz šai dienai tā joprojām ir pirmšķirīga, iedvesmojoša tehnoloģija. To ir tik viegli tīrīt - vienkārši izņemiet to ārā un dažas sekundes mazgājiet tekošā ūdenī, pēc tam ievietojiet atpakaļ.

Precīza kafijas piesātinājuma regulēšana ar 8 dzirnaviņu iestatījumiem

Precīza kafijas piesātinājuma regulēšana ar 8 dzirnaviņu iestatījumiem

Ja ir runa par maluma pakāpi, šis aparāts nekad jūs nepievils. Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešams atšķirīga līmeņa malums, lai iegūtu pilnvērtīgu garšu. Tāpēc šī aparāta malšanas pakāpei ir astoņi regulējami iestatījumi - no smalkākā maluma spēcīgam espresso līdz rupjam malumam vieglai kafijai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

18/04/2021

Polska

Polska

Pyszna Kawka szybko mogę degustować kawkę zribiona

Polecam wszystkim produkt kto lubi pysznie zrobiona kawke

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09

12/11/2016

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość w dobrej cenie

Doskonały aromat świetna pianka ( crema ) ogólnie po roku użytkowania jestem bardzo zadowolony

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09

04/06/2014

Polska

Polska

Idealny dla miłośników kawy

Ekspress pozwala na zaparzenie kawy jak z kawiarnii. Jak mam gości, zawsze sobie życzą "tę dobrą kawę" :). Ekspress jest bardzo prosty w użytkowaniu, po wybraniu odpowiedniego przycisku, kawa "sama się robi". Konsweracja ekspressu jest prosta i jeśli kupi się filtr brita do ekspressu to odkamienianie jest konieczne naprawdę rzadko. Minusem jest dla mnie brak dostępności środka do konserwacji dzbanka na mleko na polskim rynku. Kolejnym minusem będzie brak zaktualizowanej instrukcj dołączonej do produktu- koniecznie ściągnijcie tę ze strony philipsa, która jest o wiele bardziej szczegółowa (zwłaszcza jeśli chodzi o konserwację). Cena do jakości ok.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.