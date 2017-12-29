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  • Standard Product Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
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  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine

Izbeigta ražošana

Saeco Intelia Deluxe"Super-automatic" espresso automāts

HD8906/01

4.3

| (4) Atsauksmes

Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana

Saeco piedāvā Intelia Deluxe. Smalki izstrādāta tehnoloģija, kas nodrošina pārbaudītu kvalitāti, ērtības un izcilu kafiju. Nerūsējošā tērauda korpuss ar mūsdienīgu dizainu — Intelia ir itāļu meistarības paraugs.

Skatīt visas priekšrocības

Mūsdienīgs dizains Ražots Itālijā

Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana

  • 6 dzērieni

  • Iebūvēta piena karafe

  • Nerūsējošais tērauds

  • AquaClean

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Pagatavojiet 6 dzērienus ar pirksta pieskārienu

Pagatavojiet 6 dzērienus ar pirksta pieskārienu

Izbaudiet plašu dzērienu daudzveidību atbilstoši katrai situācijai. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espreso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu — jūsu Super-automatic kafijas aparāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.

Ar AquaClean līdz 5000* tasīšu pagatavošanai bez atkaļķošanas

Ar AquaClean līdz 5000* tasīšu pagatavošanai bez atkaļķošanas

AquaClean ir mūsu patentētais ūdens filtrs, kas radīts ūdens attīrīšanai un līdz ar to jūsu kafijas kvalitātes uzlabošanai. Tas novērš arī katlakmens veidošanos kafijas automāta ūdens kontūrā: ja filtru maina regulāri, bez ierīces atkaļķošanas var pagatavot līdz 5000* tasītēm.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

4

Atsauksmes

2
1

29/12/2017

Polska

Polska

warto go mieć

jak wszystkie ekspresy Saeco sprawdza się w domu, a jego design przypomina o włoskim rodowodzie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy

29/12/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

warto go mieć

jak wszystkie ekspresy Saeco sprawdza się w domu, a jego design przypomina o włoskim rodowodzie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy

23/08/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Dobra kawa za rozsądną cenę

To jest mój drugi ekspres Saeco (poprzedni nie jest produkowany od ponad dekady). I mimo iż poprzednik był z ciut wyższej półki kawa z "Intelii" jest zdecydowanie lepsza. Co więcej jest kilka drobnych ulepszeń, które ułatwiają życie, np. taki banał: dziurki w podstawce pod dyszami, czy możliwość płynnej regulacji (zapamiętania) wielkości napoju. Niestety nie wszystko jest super, przykładowo: staruszek komunikował się ze mną po polsku a młodzian już nie umie (dziwne jeśli uwzględni się postęp techniki komputerowej). Dodatkowo strasznie dzwoni podstawka jak się postawi lekką filiżankę - np. do espresso, czy beznadziejna sygnalizacja napełnienia zbiornika przelewowego znajdującego się pod podstawką.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  2. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma