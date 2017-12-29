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Izbeigta ražošana
HD8906/01
Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
Saeco piedāvā Intelia Deluxe. Smalki izstrādāta tehnoloģija, kas nodrošina pārbaudītu kvalitāti, ērtības un izcilu kafiju. Nerūsējošā tērauda korpuss ar mūsdienīgu dizainu — Intelia ir itāļu meistarības paraugs.
6 dzērieni
Iebūvēta piena karafe
Nerūsējošais tērauds
AquaClean
Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Izbaudiet plašu dzērienu daudzveidību atbilstoši katrai situācijai. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espreso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu — jūsu Super-automatic kafijas aparāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.
AquaClean ir mūsu patentētais ūdens filtrs, kas radīts ūdens attīrīšanai un līdz ar to jūsu kafijas kvalitātes uzlabošanai. Tas novērš arī katlakmens veidošanos kafijas automāta ūdens kontūrā: ja filtru maina regulāri, bez ierīces atkaļķošanas var pagatavot līdz 5000* tasītēm.
4.3
no 5
4
Atsauksmes
JustynaJur
29/12/2017
Polska
warto go mieć
jak wszystkie ekspresy Saeco sprawdza się w domu, a jego design przypomina o włoskim rodowodzie
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy
jrk74
29/12/2017
Polska
Verificēts pircējs
warto go mieć
jak wszystkie ekspresy Saeco sprawdza się w domu, a jego design przypomina o włoskim rodowodzie
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy
Plastuś
23/08/2017
Polska
Verificēts pircējs
Dobra kawa za rozsądną cenę
To jest mój drugi ekspres Saeco (poprzedni nie jest produkowany od ponad dekady). I mimo iż poprzednik był z ciut wyższej półki kawa z "Intelii" jest zdecydowanie lepsza. Co więcej jest kilka drobnych ulepszeń, które ułatwiają życie, np. taki banał: dziurki w podstawce pod dyszami, czy możliwość płynnej regulacji (zapamiętania) wielkości napoju. Niestety nie wszystko jest super, przykładowo: staruszek komunikował się ze mną po polsku a młodzian już nie umie (dziwne jeśli uwzględni się postęp techniki komputerowej). Dodatkowo strasznie dzwoni podstawka jak się postawi lekką filiżankę - np. do espresso, czy beznadziejna sygnalizacja napełnienia zbiornika przelewowego znajdującego się pod podstawką.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8906/01 Automatyczny ekspres do kawy
Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma