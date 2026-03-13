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Izbeigta ražošana
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HD8906/01
Izbeigta ražošana
User Manual Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine HD8906/01
Saeco piedāvā Intelia Deluxe. Smalki izstrādāta tehnoloģija, kas nodrošina pārbaudītu kvalitāti, ērtības un izcilu kafiju. Nerūsējošā tērauda korpuss ar mūsdienīgu dizainu — Intelia ir itāļu meistarības paraugs.
Vai es savam Philips espresso kafijas aparātam varu izmantot citu filtru?
Kā atkaļķot Saeco Intelia espresso automātu
Kā pielāgot Philips espresso automāta dzēriena tilpumu
K� t�r�t un kopt Philips espresso autom�tu?
Kā lietot Philips kafijas eļļas likvidēšanas tabletes?
Kā ieeļļot Philips espresso kafijas automāta uzliešanas mezglu
Kā atkaļķot Philips espreso aparātu?
Philips espresso kafijas automāta pilienu paplāte ātri piepildās
Philips espreso kafijas aparāta pagatavotā kafija nav pietiekami silta
Mans Philips espresso kafijas aparāts neieslēdzas
Mans Philips espresso kafijas automāts slikti puto pienu
Uzliešanas mezglu nevar izņemt no Philips espresso kafijas automāta
Mana Philips espresso automāta pagatavotā kafija ir ūdeņaina
Philips espresso kafijas automātā rodas troksnis
Philips espresso kafijas automāts izmet kafijas pulveri, nepagatavojot kafiju
Manā Philips espresso automātā nav ūdens padeves no tvertnes
Zem Philips espresso kafijas automāta uzliešanas mezgla ir kafijas pulveris
No mana Philips espresso automāta neplūst kafija
Manā Philips espresso automātā ir redzams kļūdas kods.