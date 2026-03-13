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Saeco Intelia Deluxe "Super-automatic" espresso automāts

Izbeigta ražošana

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Saeco Intelia Deluxe"Super-automatic" espresso automāts

HD8906/01

Saeco Intelia Deluxe "Super-automatic" espresso automāts

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine HD8906/01

  • PDF fails, 1.8 MB
  • 13 March 2026

Saeco piedāvā Intelia Deluxe. Smalki izstrādāta tehnoloģija, kas nodrošina pārbaudītu kvalitāti, ērtības un izcilu kafiju. Nerūsējošā tērauda korpuss ar mūsdienīgu dizainu — Intelia ir itāļu meistarības paraugs.

  • PDF fails
  • 29 June 2026

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