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  • Līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas
  • Līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas
  • Līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas

Apkopes piederumiAquaClean katlakmens un ūdens filtrs

CA6903/10

5
| (17) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas
Novatoriskais AquaClean ūdens filtrs samazina kaļķakmens veidošanos. Vari baudīt svaigu kafiju, pagatavotu ar tīru ūdeni. Izmanto tikai Philips AquaClean ūdens filtru, lai nodrošinātu Philips un Saeco ierīču maksimālu darbmūžu un drošību.
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Ar katru filtru var pagatavot līdz 625* tasītēm

Līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas

  • CA6903/00

  • Līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas

  • Pagarina automāta kalpošanas laiku

  • 1 AquaClean filtrs

Aktivizējot AquaClean, tiek deaktivizēts atkaļķošanas paziņojums

Aktivizējot AquaClean, tiek deaktivizēts atkaļķošanas paziņojums

Aktivizējot AquaClean filtru, automātiski tiek deaktivizēts atkaļķošanas paziņojums. Viegli pagatavojama labākās kvalitātes kafija neierobežotā daudzumā, turklāt paziņojums par atkaļķošanu tiks atkārtoti aktivizēts tikai pēc 8 filtru nomaiņas reizēm. Automātiem, kas aprīkoti ar AquaClean, uz ūdens tvertnes ir uzlīme.

Vienkārša filtra aktivizēšana ar Click & Go sistēmu

Vienkārša filtra aktivizēšana ar Click & Go sistēmu

Šo ilgtspējīgo funkciju ir ļoti viegli uzstādīt. Vienkārši iespraud AquaClean filtru Saeco espreso automāta ūdens tvertnē, aktivizē, izmantojot lietotāja saskarni, un bez atkaļķošanas baudi līdz 5000 tasītēm* tīras kafijas.

Automāts netiks nosprostots, jo izmanto mikroporu filtru

Automāts netiks nosprostots, jo izmanto mikroporu filtru

AquaClean palīdzēs saglabāt kafijas garšu ilgāk un novērsīs ierīces nosprostošanos, pateicoties tā novatoriskām funkcijām, piemēram, jonu apmaiņas tehnoloģijai, Philips oriģinālajai ūdens plūsmas sistēmai un mikroporu filtram.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

17

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

26/04/2021

Україна

Україна

Хороший фильтр

Отличная вещь для тех кто не хочет парится по поводу чистки кофемашины. Там где я живу , довольно жёсткая вода и этот фильтр очень выручает. Простой в установке, легко самостоятельно менять

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

22/04/2021

Україна

Україна

добре виконує свої функції

хороший фільтр, з ним дійсьно рідше чистимо кавомашину від накипу, а кава стає ще смачнішою. Його легко встановити та вистачає нам до 5-6 місяців, в залежності від приготовлених напоїв. Завжди замовляємо на офіційному сайті, або в офіційних представників

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

28/07/2020

Україна

Україна

Рекомендую

Дуже допомогає в житті. Приємніше стало користуватися водою,і накип не псує побутову техніку.

Plusi

Зручно у використанні

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.