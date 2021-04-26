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EP5547/90
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SM6680/00
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SM8785/00
SM8885/00
SM8889/00
CA6903/00
Līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas
Pagarina automāta kalpošanas laiku
1 AquaClean filtrs
Aktivizējot AquaClean filtru, automātiski tiek deaktivizēts atkaļķošanas paziņojums. Viegli pagatavojama labākās kvalitātes kafija neierobežotā daudzumā, turklāt paziņojums par atkaļķošanu tiks atkārtoti aktivizēts tikai pēc 8 filtru nomaiņas reizēm. Automātiem, kas aprīkoti ar AquaClean, uz ūdens tvertnes ir uzlīme.
Šo ilgtspējīgo funkciju ir ļoti viegli uzstādīt. Vienkārši iespraud AquaClean filtru Saeco espreso automāta ūdens tvertnē, aktivizē, izmantojot lietotāja saskarni, un bez atkaļķošanas baudi līdz 5000 tasītēm* tīras kafijas.
AquaClean palīdzēs saglabāt kafijas garšu ilgāk un novērsīs ierīces nosprostošanos, pateicoties tā novatoriskām funkcijām, piemēram, jonu apmaiņas tehnoloģijai, Philips oriģinālajai ūdens plūsmas sistēmai un mikroporu filtram.
5.0
no 5
17
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
wooiler
26/04/2021
Україна
Akcijas daļa
Хороший фильтр
Отличная вещь для тех кто не хочет парится по поводу чистки кофемашины. Там где я живу , довольно жёсткая вода и этот фильтр очень выручает. Простой в установке, легко самостоятельно менять
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Vinne25
22/04/2021
Україна
Akcijas daļa
добре виконує свої функції
хороший фільтр, з ним дійсьно рідше чистимо кавомашину від накипу, а кава стає ще смачнішою. Його легко встановити та вистачає нам до 5-6 місяців, в залежності від приготовлених напоїв. Завжди замовляємо на офіційному сайті, або в офіційних представників
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
28/07/2020
Україна
Рекомендую
Дуже допомогає в житті. Приємніше стало користуватися водою,і накип не псує побутову техніку.
Plusi
Зручно у використанні
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.