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  • Nemainīgs sniegums katrā pagatavošanas reizē
  • Nemainīgs sniegums katrā pagatavošanas reizē
  • Nemainīgs sniegums katrā pagatavošanas reizē
  • Nemainīgs sniegums katrā pagatavošanas reizē
  • Nemainīgs sniegums katrā pagatavošanas reizē
  • Nemainīgs sniegums katrā pagatavošanas reizē
  • Nemainīgs sniegums katrā pagatavošanas reizē
  • Nemainīgs sniegums katrā pagatavošanas reizē
  • Nemainīgs sniegums katrā pagatavošanas reizē
  • Nemainīgs sniegums katrā pagatavošanas reizē
  • Nemainīgs sniegums katrā pagatavošanas reizē
  • Nemainīgs sniegums katrā pagatavošanas reizē
  • Nemainīgs sniegums katrā pagatavošanas reizē
  • Nemainīgs sniegums katrā pagatavošanas reizē

Izbeigta ražošana

Saeco Royal“Super-automatic” espreso aparāts

HD8920/09

Nemainīgs sniegums katrā pagatavošanas reizē

Tikai Saeco Royal Gran Crema ir vienmēr gatavs pagatavot jūsu iecienīto kafija un piena dzērienus gan mājās, gan birojā jūsu baudījumam visas dienas garumā

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Ar lielas ietilpības tvertnēm

Nemainīgs sniegums katrā pagatavošanas reizē

  • Automātisks piena putotājs

  • Melna

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.

Saglabājiet iecienītās kafijas iestatījumus

Saglabājiet iecienītās kafijas iestatījumus

Jūs vienmēr iegūsiet tasi lieliska espreso, kas pagatavots tieši jūsu gaumē, pateicoties mūsu novatoriskajai atmiņas funkcijai, kas noregulē kafijas daudzumu, stiprumu un temperatūru. Izbaudiet satriecošu kafijas dzērienu savā iecienītajā krūzītē, tikai vienreiz nospiežot pogu.

Novērsiet siltuma zudumu un ielejiet kafiju ar regulējamu snīpi

Novērsiet siltuma zudumu un ielejiet kafiju ar regulējamu snīpi

Mūsu espreso kafijas aparātu regulējamā tekne ir piemērota jebkurai tasītei un novērš kafijas izšļakstīšanos vai atdzišanu. Tādējādi jūsu espreso kafija vienmēr tiek pasniegta pareizajā temperatūrā, uzturot automātu tīru.

Tehniskā specifikācija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.