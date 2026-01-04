30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
HD8920/09
Nemainīgs sniegums katrā pagatavošanas reizē
Tikai Saeco Royal Gran Crema ir vienmēr gatavs pagatavot jūsu iecienīto kafija un piena dzērienus gan mājās, gan birojā jūsu baudījumam visas dienas garumā
Automātisks piena putotājs
Melna
Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.
Jūs vienmēr iegūsiet tasi lieliska espreso, kas pagatavots tieši jūsu gaumē, pateicoties mūsu novatoriskajai atmiņas funkcijai, kas noregulē kafijas daudzumu, stiprumu un temperatūru. Izbaudiet satriecošu kafijas dzērienu savā iecienītajā krūzītē, tikai vienreiz nospiežot pogu.
Mūsu espreso kafijas aparātu regulējamā tekne ir piemērota jebkurai tasītei un novērš kafijas izšļakstīšanos vai atdzišanu. Tādējādi jūsu espreso kafija vienmēr tiek pasniegta pareizajā temperatūrā, uzturot automātu tīru.
Atsauksmes