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Saeco Royal “Super-automatic” espreso aparāts
Izbeigta ražošana
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HD8920/09
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EU Declaration of conformity Philips Royal Super-automatic espresso machine HD8920/09 - English (US)
User Manual Philips Royal Super-automatic espresso machine
Espreso automātsPhilips gatavošanas bloka smērviela
Ūdens cietības pārbaudes loksne
Zem Philips espresso kafijas automāta uzliešanas mezgla ir kafijas pulveris
Philips espresso kafijas automāts izmet kafijas pulveri, nepagatavojot kafiju
Manā Philips espresso automātā nav ūdens padeves no tvertnes
Uzliešanas mezglu nevar izņemt no Philips espresso kafijas automāta
Mana Philips espresso automāta pagatavotā kafija ir ūdeņaina