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Izbeigta ražošana
Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 18 dzērienu izvēle
Pēc 28 gadiem Saeco ir radījis jaunu kafijas pagatavošanas tehnoloģiju, izstrādājot jauno GranBaristo. Elegants espresso kafijas automāts ar revolucionāru tehnoloģiju kopumu, kas pagatavo ātrāk un ar lielāku karstumu, piedāvā lielāku daudzveidību un racionalizētu apkopi
Pagatavo 18 kafijas dzērienus
Iebūvēta piena krūze un putotājs
Melna
5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Attiecībā uz maluma pakāpi šis aparāts nekad jūs nepievils. Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešami atšķirīgi maluma līmeņi, lai pilnībā atklātu to garšas buķeti. Šī aparāta dzirnaviņu malumu var noregulēt piecās pakāpēs, sākot no smalkākā maluma pilnvērtīgam espreso, līdz rupjākajam, lai iegūtu mazāk stipru kafiju.
Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Baudiet perfekti karstu kafiju bez gaidīšanas, pateicoties jaudīgam boilerim ar Saeco Thermospeed tehnoloģiju. Thermospeed zibenīgi uzsilda kafijas kontūru pēc aparāta ieslēgšanas un novērš siltuma zudumu, nodrošinot perfekti karstu kafiju no pirmās krūzītes.
4.5
no 5
22
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
salde
24/04/2020
Eesti
Verificēts pircējs
hea kohvi masin
mulle meeldib, et ühe vajutusega saan oma kohvi kätte ja tassi liigutama ei pea (et saada piimavahtu). see oligi põhjus, miks 2015a ostsin just selle kohvimasina! ainuke miinus masina juures on selle lärmakus kui valmistab kohvi (nii veski kui vahu tegemine). aga selle käsitlemise lihtsuse juures võib selle ära kannatada! hetkel on masin remondis juba kuu aega!?! seega võiks olla poes saadaval nt piimakann ja kohviliides sest need peaksid olema kõige kiiremini kuluvad osad kuigi meil kulus nende vahetamiseni 5 aastat. enne seda ei ole probleeme esinenud. seega mina soovitan kindlalt seda masinat!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranBaristo HD8964/01 Täisautomaatne espressomasin
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranBaristo HD8964/01 Täisautomaatne espressomasin
hela34
17/11/2016
Polska
super produkt polecam
kawa robiona w tym expresie jest pyszna , wygląd bardzo estetyczny łatwy w obsłudze i utrzymaniu w czystości.Doskonale spienia mleko.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Agnieszkaa21
14/11/2016
Polska
Wspaniały Barista w domu.
Duży ale bardzo zgrabny a co najważniejsze profesjonalny Barista bez wychodzenia z domu. Obsługa jest intuicyjna. Świetna jest funkcja zaprogramowania swoich ulubionych napojów wg swojego smaku. Bardzo dobrze wykonany i ładnie się prezentuje w kuchni. Konserwacja i czyszczenie bez większych problemów bo kolejne kroki są opisane na wyświetlaczu. Duży wybór kaw nie pozwala się znudzić. Świetny zakup!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy