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Izbeigta ražošana
HD8965/01
Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
Pēc 28 gadiem Saeco ir radījis jaunu kafijas pagatavošanas tehnoloģiju, izstrādājot jauno GranBaristo. Elegants espresso kafijas automāts ar revolucionāru tehnoloģiju kopumu, kas pagatavo ātrāk un ar lielāku karstumu, piedāvā lielāku daudzveidību un racionalizētu apkopi
Pagatavo 18 kafijas dzērienus
Iebūvēta piena krūze un putotājs
Tērauda/melna
5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Jūsu ērtībām varat ievietot Saeco pilēšanas paplāti un piena putotāju trauku mazgāšanas mašīnā. Tādējādi ietaupīsiet laiku un nodrošināsiet higiēnisku tīrīšanu.
Šis jaunais un mūsdienīgais espresso kafijas automāta uzliešanas bloks ir izstrādāts, lai samazinātu ūdens patēriņu skalošanas ciklā par 80%. Tas nozīmē, ka tagad varat pagatavot lielāku skaitu kafijas dzērienu, neuzpildot ūdens tvertni.
Saeco izstrādāja šo espreso kafijas aparātu, lai tas automātiski iztīrītu tā kafijas kontūru ar ūdeni iekārtas ieslēgšanas vai izslēgšanas brīdī, nodrošinot lielisku, svaigu kafijas garšu. Regulāra atkaļķošana paildzina espreso kafijas aparāta darbmūžu. Šī iekārta ne tikai parādīs ziņojumu, kad jāveic atkaļķošana, bet automatizētā atkaļķošanas procesa laikā tiks attēloti precīzi ekrānā redzami ziņojumi, kad būs nepieciešama jūsu iejaukšanās. Atkaļķošana nekad nav bijusi tik vienkārša!
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