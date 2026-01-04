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  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle
  • Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle

Izbeigta ražošana

Saeco GranBaristo"Super-automatic" espresso automāts

HD8965/01

Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle

Pēc 28 gadiem Saeco ir radījis jaunu kafijas pagatavošanas tehnoloģiju, izstrādājot jauno GranBaristo. Elegants espresso kafijas automāts ar revolucionāru tehnoloģiju kopumu, kas pagatavo ātrāk un ar lielāku karstumu, piedāvā lielāku daudzveidību un racionalizētu apkopi

Skatīt visas priekšrocības

Ar pirmo viegli noņemamo uzliešanas bloku

Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 16 dzērienu izvēle

  • Pagatavo 18 kafijas dzērienus

  • Iebūvēta piena krūze un putotājs

  • Tērauda/melna

  • 5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Vienkārša tīrīšana, jo detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā

Vienkārša tīrīšana, jo detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā

Jūsu ērtībām varat ievietot Saeco pilēšanas paplāti un piena putotāju trauku mazgāšanas mašīnā. Tādējādi ietaupīsiet laiku un nodrošināsiet higiēnisku tīrīšanu.

Vienkārša kafijas pagatavošana, pateicoties mazam ūdens patēriņam

Vienkārša kafijas pagatavošana, pateicoties mazam ūdens patēriņam

Šis jaunais un mūsdienīgais espresso kafijas automāta uzliešanas bloks ir izstrādāts, lai samazinātu ūdens patēriņu skalošanas ciklā par 80%. Tas nozīmē, ka tagad varat pagatavot lielāku skaitu kafijas dzērienu, neuzpildot ūdens tvertni.

Vienmēr tīrs kafijas aparāts ar automātisko tīrīšanu un atkaļķošanu

Vienmēr tīrs kafijas aparāts ar automātisko tīrīšanu un atkaļķošanu

Saeco izstrādāja šo espreso kafijas aparātu, lai tas automātiski iztīrītu tā kafijas kontūru ar ūdeni iekārtas ieslēgšanas vai izslēgšanas brīdī, nodrošinot lielisku, svaigu kafijas garšu. Regulāra atkaļķošana paildzina espreso kafijas aparāta darbmūžu. Šī iekārta ne tikai parādīs ziņojumu, kad jāveic atkaļķošana, bet automatizētā atkaļķošanas procesa laikā tiks attēloti precīzi ekrānā redzami ziņojumi, kad būs nepieciešama jūsu iejaukšanās. Atkaļķošana nekad nav bijusi tik vienkārša!

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.