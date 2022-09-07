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Izbeigta ražošana
HD9015/30
12 iestat.
1000g
Balta
13 stundu laika aizkaves taimeris
Philips maizes krāsnij ir 12 viegli izmantojamas iepriekš iestatītas programmas, kas jebkuru maizes veidu — pilngraudu vai bez glutēna, franču vai saldās maizītes — pagatavo izcili. Ar to var arī pagatavot gardu makaronu mīklu, kā arī ievārījumus. Neatkarīgi no tā, ko cep, iznākums vienmēr būs gards un vienkārši sasniedzams, jo iepriekš iestatītās programmas nosaka temperatūru un laiku vislabākajam iespējamam rezultātam. Ja steidzies, var izmantot ātro programmu ātrākam rezultātam vai pat īpaši ātro programmu, kas izcep maizi vienas stundas laikā.
Philips VIVA maizes krāsnij ir iebūvēta progresīvā temperatūras vadības sistēma, kas ar vienkāršu darbību vadības panelī ļauj pagatavot katrām vēlmēm atbilstošu maizi — ar gaišu, vidēji tumšu vai tumšu garozu.
Ik rītu izbaudi brīnišķīgo svaigi ceptas maizes smaržu — patiesa bauda un lielisks dienas sākums! Vienkārši iepriekšējā vakarā iestati gaidīšanas taimeri, un krāsniņa sagatavos un uzceps maizi, kamēr guli, lai pamostoties vai jebkurā citā vēlamā brīdī varētu baudīt svaigi ceptas maizes klaipu.
3.9
no 5
7
Atsauksmes
Godgi
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Продуктът има чудесни характеристики.
Много съм доволна от продукта. Бих препоръчала на приятели.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Badjon
19/06/2020
България
Страхотен уред!
Няма как да не определя уреда като СТРАХОТЕН! Заради качеството на изпечения хляб отново започнах да го консумирам и да му се наслаждавам :) Препоръчвам го на всички! Няма да съжалявате :)
Plusi
Безотказен и мултифункционален!
Mīnusi
Никакви!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Desy67
15/04/2020
България
Удобство за всеки дом
Изключително полезен уред за всяко домакинство. Бързо приготвя всички видове теста и хляб. Лесен за употреба
Plusi
Богат избор за приготвяне на печива
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб