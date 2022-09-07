ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

  • Baudi svaigu maizi katru dienu
  • Baudi svaigu maizi katru dienu
  • Baudi svaigu maizi katru dienu
  • Baudi svaigu maizi katru dienu
  • Baudi svaigu maizi katru dienu
  • Baudi svaigu maizi katru dienu
  • Baudi svaigu maizi katru dienu
  • Baudi svaigu maizi katru dienu

Izbeigta ražošana

Daily CollectionMaizes krāsns

HD9015/30

3.9
| (7) Atsauksmes
Baudi svaigu maizi katru dienu
Sajūti neatkārtojamo svaigi ceptas maizes smaržu ik rītu! Tas ir ļoti vienkārši… Vakarā krāsnī ievieto sastāvdaļas, iestati taimeri nākamajam rītam, un lai Philips maizes krāsns paveic pārējo darbu!
Skatīt visas priekšrocības

Izcep maizi ar jebkādu garšu! Tas ir vienkārši un garšīgi!

Baudi svaigu maizi katru dienu

  • 12 iestat.

  • 1000g

  • Balta

  • 13 stundu laika aizkaves taimeris

12 iepriekš iestatītas programmas maizes, mīklas un pat ievārījuma gatavošanai

Philips maizes krāsnij ir 12 viegli izmantojamas iepriekš iestatītas programmas, kas jebkuru maizes veidu — pilngraudu vai bez glutēna, franču vai saldās maizītes — pagatavo izcili. Ar to var arī pagatavot gardu makaronu mīklu, kā arī ievārījumus. Neatkarīgi no tā, ko cep, iznākums vienmēr būs gards un vienkārši sasniedzams, jo iepriekš iestatītās programmas nosaka temperatūru un laiku vislabākajam iespējamam rezultātam. Ja steidzies, var izmantot ātro programmu ātrākam rezultātam vai pat īpaši ātro programmu, kas izcep maizi vienas stundas laikā.

Trīs apbrūnināšanas līmeņi vēlamajam garozas veidam

Trīs apbrūnināšanas līmeņi vēlamajam garozas veidam

Philips VIVA maizes krāsnij ir iebūvēta progresīvā temperatūras vadības sistēma, kas ar vienkāršu darbību vadības panelī ļauj pagatavot katrām vēlmēm atbilstošu maizi — ar gaišu, vidēji tumšu vai tumšu garozu.

Gaidīšanas taimeri var iestatīt līdz 13 stundām, lai pamostoties baudītu svaigi ceptu maizi

Gaidīšanas taimeri var iestatīt līdz 13 stundām, lai pamostoties baudītu svaigi ceptu maizi

Ik rītu izbaudi brīnišķīgo svaigi ceptas maizes smaržu — patiesa bauda un lielisks dienas sākums! Vienkārši iepriekšējā vakarā iestati gaidīšanas taimeri, un krāsniņa sagatavos un uzceps maizi, kamēr guli, lai pamostoties vai jebkurā citā vēlamā brīdī varētu baudīt svaigi ceptas maizes klaipu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

3.9

no 5

7

Atsauksmes

4
3
2

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Продуктът има чудесни характеристики.

Много съм доволна от продукта. Бих препоръчала на приятели.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

19/06/2020

България

България

Страхотен уред!

Няма как да не определя уреда като СТРАХОТЕН! Заради качеството на изпечения хляб отново започнах да го консумирам и да му се наслаждавам :) Препоръчвам го на всички! Няма да съжалявате :)

Plusi

Безотказен и мултифункционален!

Mīnusi

Никакви!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

15/04/2020

България

България

Удобство за всеки дом

Изключително полезен уред за всяко домакинство. Бързо приготвя всички видове теста и хляб. Лесен за употреба

Plusi

Богат избор за приготвяне на печива

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.