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  • Baudiet svaigu maizi katru dienu
  • Baudiet svaigu maizi katru dienu
  • Baudiet svaigu maizi katru dienu
  • Baudiet svaigu maizi katru dienu
  • Baudiet svaigu maizi katru dienu
  • Baudiet svaigu maizi katru dienu
  • Baudiet svaigu maizi katru dienu
  • Baudiet svaigu maizi katru dienu
  • Baudiet svaigu maizi katru dienu
  • Baudiet svaigu maizi katru dienu
  • Baudiet svaigu maizi katru dienu
  • Baudiet svaigu maizi katru dienu
  • Baudiet svaigu maizi katru dienu
  • Baudiet svaigu maizi katru dienu

Izbeigta ražošana

Viva CollectionMaizes krāsniņa

HD9046/90

4.3

| (20) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu

Baudiet svaigu maizi katru dienu

Jums patiks katru rītu sajust neatkārtojamo svaigi ceptas maizes smaržu! Tas ir ļoti vienkārši… Pievienojiet sastāvdaļas naktī, iestatiet taimeri nākamajam rītam, un lai maizes krāsns paveic pārējo darbu.

Skatīt visas priekšrocības

Cepiet jebkuras garšas maizi. Tas ir tik vienkārši un garšīgi!

Baudiet svaigu maizi katru dienu

  • 14 iestat. (iesk. jogurtu)

  • 1000 g

  • Melns

  • 13 stundu laika aizkaves taimeris

14 funkcijas maizei, mīklai, ievārījumam un pat jogurtam

14 funkcijas maizei, mīklai, ievārījumam un pat jogurtam

Philips maizes krāsnij ir 14 viegli izmantojamas iepriekš iestatītas programmas, kas jebkuru maizes veidu – pilngraudu vai bez glutēna, franču vai saldās maizītes – pagatavo izcili. Ar to var arī pagatavot gardu mīklu pastai, kā arī ievārījumu. Neatkarīgi no tā, ko cepat, iznākums vienmēr būs gards un vienkārši sasniedzams, jo iepriekš iestatītās programmas nosaka temperatūru un laiku vislabākajiem iespējamiem rezultātiem. Ja steidzaties, varat izmantot ātro programmu ātrākiem rezultātiem vai pat īpaši ātro programmu, kas izcep maizi vienas stundas laikā.

Trīs apbrūnināšanas līmeņi, lai maize būtu kraukšķīga

Trīs apbrūnināšanas līmeņi, lai maize būtu kraukšķīga

Philips VIVA maizes krāsns, kurā ir iebūvēta progresīvā temperatūras vadības sistēma, ļauj izgatavot tādu maizi, kāda atbilst jūsu gaumei – ar gaišu, vidēji tumšu vai tumšu garozu, to panākot ar vienkāršu darbību vadības panelī.

Cepiet divu izmēru maizes klaipus (līdz pat 1 kg)

Cepiet divu izmēru maizes klaipus (līdz pat 1 kg)

Izcepiet vajadzīgo daudzumu maizes jūsu vajadzībām. Vadības panelī vienkārši izvēlieties klaipa lielumu - vidēju (750 g) vai lielu (1000 g) atkarībā no vajadzības.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

20

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

3

26/10/2021

Україна

Україна

Все подобається

Користуюся хлібопічкою вже майже три роки. Хліб дуже смачний. Тісто теж тепер зробити легко і не проблема.

Plusi

Велика кількість програм

Mīnusi

Не має

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка

Date of Use 2019-10-26

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка

Date of Use 2019-10-26

19/11/2020

Україна

Україна

Якійсний, надійний

Подобається бренд, доступний, користуюсь біля двох років. Випікає дуже смачний хліб.

Plusi

незамінний помічник

Mīnusi

немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка

Date of Use 2019-11-19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка

Date of Use 2019-11-19

20/08/2020

Україна

Україна

Чудова хлібопічка

Дуже зручна та легка у використанні хлібопічка, зрозумілий дісплей. Дуже задоволена своїм вибором, незамінна помічниця на кухні. Домашні завжди радіють, коли на столі свіжа випічка.

Plusi

Зручна, легка, приємний зовнішній вигляд

Mīnusi

Мінусів не знайшла

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка

Date of Use 2020-04-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка

Date of Use 2020-04-20

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.