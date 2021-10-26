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Izbeigta ražošana
Baudiet svaigu maizi katru dienu
Jums patiks katru rītu sajust neatkārtojamo svaigi ceptas maizes smaržu! Tas ir ļoti vienkārši… Pievienojiet sastāvdaļas naktī, iestatiet taimeri nākamajam rītam, un lai maizes krāsns paveic pārējo darbu.
14 iestat. (iesk. jogurtu)
1000 g
Melns
13 stundu laika aizkaves taimeris
Philips maizes krāsnij ir 14 viegli izmantojamas iepriekš iestatītas programmas, kas jebkuru maizes veidu – pilngraudu vai bez glutēna, franču vai saldās maizītes – pagatavo izcili. Ar to var arī pagatavot gardu mīklu pastai, kā arī ievārījumu. Neatkarīgi no tā, ko cepat, iznākums vienmēr būs gards un vienkārši sasniedzams, jo iepriekš iestatītās programmas nosaka temperatūru un laiku vislabākajiem iespējamiem rezultātiem. Ja steidzaties, varat izmantot ātro programmu ātrākiem rezultātiem vai pat īpaši ātro programmu, kas izcep maizi vienas stundas laikā.
Philips VIVA maizes krāsns, kurā ir iebūvēta progresīvā temperatūras vadības sistēma, ļauj izgatavot tādu maizi, kāda atbilst jūsu gaumei – ar gaišu, vidēji tumšu vai tumšu garozu, to panākot ar vienkāršu darbību vadības panelī.
Izcepiet vajadzīgo daudzumu maizes jūsu vajadzībām. Vadības panelī vienkārši izvēlieties klaipa lielumu - vidēju (750 g) vai lielu (1000 g) atkarībā no vajadzības.
4.3
no 5
20
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
spdsem
26/10/2021
Україна
Все подобається
Користуюся хлібопічкою вже майже три роки. Хліб дуже смачний. Тісто теж тепер зробити легко і не проблема.
Plusi
Велика кількість програм
Mīnusi
Не має
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2019-10-26
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2019-10-26
Andrewkor_69
19/11/2020
Україна
Якійсний, надійний
Подобається бренд, доступний, користуюсь біля двох років. Випікає дуже смачний хліб.
Plusi
незамінний помічник
Mīnusi
немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2019-11-19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2019-11-19
Olena55
20/08/2020
Україна
Чудова хлібопічка
Дуже зручна та легка у використанні хлібопічка, зрозумілий дісплей. Дуже задоволена своїм вибором, незамінна помічниця на кухні. Домашні завжди радіють, коли на столі свіжа випічка.
Plusi
Зручна, легка, приємний зовнішній вигляд
Mīnusi
Мінусів не знайшла
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2020-04-20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2020-04-20