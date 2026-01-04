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HD9100/20
Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
Baudi veselīgus ēdienus, kas ir kraukšķīgi no ārpuses un mīksti iekšpusē, pateicoties Rapid Air tehnoloģijai. Lejupielādē lietotni HomeID, lai katru dienu atklātu simtiem gardu ēdienu recepšu.
RapidAir tehnoloģija
3,7 L
Balta
RapidAir tehnoloģija ar unikālo jūraszvaigznes dizainu izmanto karstu gaisu, lai pagatavotu gardu ēdienu, kas ir kraukšķīgs no ārpuses un mīksts iekšpusē, ar nelielu daudzumu eļļas vai bez tās.
Philips Airfryer 3000. sērijas ierīces izmanto karstu gaisu, lai pagatavotu produktus, padarot tos ideāli kraukšķīgus un ar līdz pat 90% mazāk tauku.*
Atklāj simtiem lielisku, gardu, ātri pagatavojumu un veselīgu Airfryer recepšu. HomeID receptes ir sagatavojuši uztura speciālisti, atvieglojot labas maltītes izvēli katrai dienai.
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Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā
Salīdzinājumā ar tauku saturu vistā un cūkgaļā, kas pagatavota taukvāres katlā un vokpannā.
Pieejams tikai valstīs ar HomeID kopienu