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Izbeigta ražošana

Airfryer 3000. sērija, LGaisa cepamkatls

HD9100/20

Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*

Baudi veselīgus ēdienus, kas ir kraukšķīgi no ārpuses un mīksti iekšpusē, pateicoties Rapid Air tehnoloģijai. Lejupielādē lietotni HomeID, lai katru dienu atklātu simtiem gardu ēdienu recepšu.

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Pateicoties RapidAir tehnoloģijai

Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*

  • RapidAir tehnoloģija

  • 3,7 L

  • Balta

Veselīga cepšana ar RapidAir tehnoloģiju

Veselīga cepšana ar RapidAir tehnoloģiju

RapidAir tehnoloģija ar unikālo jūraszvaigznes dizainu izmanto karstu gaisu, lai pagatavotu gardu ēdienu, kas ir kraukšķīgs no ārpuses un mīksts iekšpusē, ar nelielu daudzumu eļļas vai bez tās.

Cep ar līdz pat 90% mazāk tauku*

Cep ar līdz pat 90% mazāk tauku*

Philips Airfryer 3000. sērijas ierīces izmanto karstu gaisu, lai pagatavotu produktus, padarot tos ideāli kraukšķīgus un ar līdz pat 90% mazāk tauku.*

Garšīgas Airfryer receptes veselīgai dzīvei

Garšīgas Airfryer receptes veselīgai dzīvei

Atklāj simtiem lielisku, gardu, ātri pagatavojumu un veselīgu Airfryer recepšu. HomeID receptes ir sagatavojuši uztura speciālisti, atvieglojot labas maltītes izvēli katrai dienai.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā

  2. Salīdzinājumā ar tauku saturu vistā un cūkgaļā, kas pagatavota taukvāres katlā un vokpannā.

  3. Pieejams tikai valstīs ar HomeID kopienu