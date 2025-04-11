ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*

Airfryer 3000. sērija, LGaisa cepamkatls

HD9100/80

1
| (1) Apskats
Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
Baudi veselīgus ēdienus, kas ir kraukšķīgi no ārpuses un mīksti iekšpusē, pateicoties Rapid Air tehnoloģijai. Lejupielādē lietotni HomeID, lai katru dienu atklātu simtiem gardu ēdienu recepšu.
Skatīt visas priekšrocības

Pateicoties RapidAir tehnoloģijai

Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*

  • RapidAir tehnoloģija

  • 3,7 L

  • Melna

Veselīga cepšana ar RapidAir tehnoloģiju

Veselīga cepšana ar RapidAir tehnoloģiju

RapidAir tehnoloģija ar unikālo jūraszvaigznes dizainu izmanto karstu gaisu, lai pagatavotu gardu ēdienu, kas ir kraukšķīgs no ārpuses un mīksts iekšpusē, ar nelielu daudzumu eļļas vai bez tās.

Cepiet ar līdz pat 90% mazāk tauku*

Cepiet ar līdz pat 90% mazāk tauku*

Philips Airfryer 3000. sērijas ierīces izmanto karstu gaisu, lai pagatavotu jūsu iecienītākos produktus, padarot tos ideāli kraukšķīgus un ar līdz pat 90% mazāk tauku.*

Garšīgas Airfryer receptes veselīgai dzīvei

Garšīgas Airfryer receptes veselīgai dzīvei

Atklājiet simtiem lielisku, gardu, ātri pagatavojumu un veselīgu Airfryer recepšu. HomeID receptes ir sagatavojuši uztura speciālisti, atvieglojot labas maltītes izvēli katrai dienai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

1.0

no 5

1

Apskats

5
4
3
2

11/04/2025

България

България

Какво е покритието

Защо няма информация за покритието на вътрешната част на уреда, както и на съдовете. Това е основно за здравето на ползвателите. Всички екстри са без значение, ако при готвенето в уреда циркулира нанопластмаса или други вредни вещества.

Plusi

бързина на готвене

Mīnusi

неясно покритие

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer L от серия 3000 HD9100/80 Единичен съд

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer L от серия 3000 HD9100/80 Единичен съд

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā

  2. Salīdzinājumā ar tauku saturu vistā un cūkgaļā, kas pagatavota taukvāres katlā un cepot vokpannā.

  3. Pieejams tikai valstīs ar HomeID kopienu