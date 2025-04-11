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HD9100/80
RapidAir tehnoloģija
3,7 L
Melna
RapidAir tehnoloģija ar unikālo jūraszvaigznes dizainu izmanto karstu gaisu, lai pagatavotu gardu ēdienu, kas ir kraukšķīgs no ārpuses un mīksts iekšpusē, ar nelielu daudzumu eļļas vai bez tās.
Philips Airfryer 3000. sērijas ierīces izmanto karstu gaisu, lai pagatavotu jūsu iecienītākos produktus, padarot tos ideāli kraukšķīgus un ar līdz pat 90% mazāk tauku.*
Atklājiet simtiem lielisku, gardu, ātri pagatavojumu un veselīgu Airfryer recepšu. HomeID receptes ir sagatavojuši uztura speciālisti, atvieglojot labas maltītes izvēli katrai dienai.
1.0
no 5
1
Apskats
кухня
11/04/2025
България
Какво е покритието
Защо няма информация за покритието на вътрешната част на уреда, както и на съдовете. Това е основно за здравето на ползвателите. Всички екстри са без значение, ако при готвенето в уреда циркулира нанопластмаса или други вредни вещества.
Plusi
бързина на готвене
Mīnusi
неясно покритие
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer L от серия 3000 HD9100/80 Единичен съд
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer L от серия 3000 HD9100/80 Единичен съд
Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā
Salīdzinājumā ar tauku saturu vistā un cūkgaļā, kas pagatavota taukvāres katlā un cepot vokpannā.
Pieejams tikai valstīs ar HomeID kopienu