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Airfryer 3000. sērija, L Gaisa cepamkatls
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HD9100/80
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User Manual Airfryer HD9100
Baudi veselīgus ēdienus, kas ir kraukšķīgi no ārpuses un mīksti iekšpusē, pateicoties Rapid Air tehnoloģijai. Lejupielādē lietotni HomeID, lai katru dienu atklātu simtiem gardu ēdienu recepšu.
Visi (2)
Philips Airfryer izdala plastmasas smaku
Philips Airfryer ierīces tīrīšana
3,2 l un 4,2 l Airfryer piederumsGrila komplekts
Airfryer piederumsCepšanas komplekts L
Mana Philips Airfryer ierīce neuzrādās lietotnes HomeID ierīču sarakstā
No Philips Airfryer ierīces izplūst balti dūmi
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