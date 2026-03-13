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Airfryer 3000. sērija, L Gaisa cepamkatls

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Airfryer 3000. sērija, LGaisa cepamkatls

HD9100/80

Airfryer 3000. sērija, L Gaisa cepamkatls

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Airfryer HD9100

  • PDF fails, 40.2 MB
  • 13 March 2026

Baudi veselīgus ēdienus, kas ir kraukšķīgi no ārpuses un mīksti iekšpusē, pateicoties Rapid Air tehnoloģijai. Lejupielādē lietotni HomeID, lai katru dienu atklātu simtiem gardu ēdienu recepšu.

  • PDF fails
  • 7 June 2026

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