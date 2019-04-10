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  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
  • Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*

Izbeigta ražošana

Avance CollectionAirfryer XL

HD9240/90

4.6
| (59) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*
Philips unikālā Rapid Air tehnoloģija sniedz iespēju cept ar gaisu, lai pagatavotu ēdienu, kas ir kraukšķīgs no ārpuses, bet mīksts iekšpusē. Vislabākajai tekstūrai un gardam rezultātam eļļa nav (vai gandrīz nav) vajadzīga!
Skatīt visas priekšrocības

Rapid Air tehnoloģija sniedz izcilu rezultātu

Lieliski frī kartupeļi ar līdz pat 80 % mazāk tauku!*

  • Gaisa cepamkatls

  • Multicooker 1,2 kg

  • Melna

Unikāls dizains gardām maltītēm ar zemu tauku saturu

Unikāls dizains gardām maltītēm ar zemu tauku saturu

Philips Airfryer unikālais dizains, kurā apvienots ātri un precīzi cirkulējošs īpaši karsts gaiss, piecstūra forma un optimālā uzsilšana, ļauj pagatavot dažādus gardus ceptus ēdienus ātri, vienkārši un veselīgi, bez nepieciešamības pievienot eļļu.

Liels, 1,2 kg tilpums vairāk gardu maltīšu pagatavošanai

Liels, 1,2 kg tilpums vairāk gardu maltīšu pagatavošanai

Ar 1,2 kg ietilpību var pabarot 5 personas. Tagad arī lielākas ģimenes var ar prieku lietot Airfryer, kam ir papildu 50 % ietilpība**

Rapid Air tehnoloģija veselīgākai cepšanai

Rapid Air tehnoloģija veselīgākai cepšanai

Airfryer unikālā Rapid Air tehnoloģija ļauj fritēt, cept, grilēt visgardākās uzkodas un ēdienus ar mazāku tauku saturu nekā parastā cepšanas ierīcē, izmantojot nelielu eļļas daudzumu vai iztiekot bez tās. Philips Airfryer ar Rapid Air tehnoloģiju arī rada mazāku smaku nekā parastās cepšanas ierīces. To ir viegli tīrīt, un tas ir drošs un ekonomisks ikdienas lietošanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.6

no 5

59

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

2

10/04/2019

Україна

Україна

Суперовая помощница на кухне!!!

мультипечью пользуюсь около трех месяцев и могу сказать, что она значительно упрощает процесс готовки! очень нравиться готовить в ней рыбу, любое мясо, овощи. Рыбу готовили разную, но запеченная скумбрия получаеться очень быстро (12 минут) и вкуснее чем в духовке! Овощи-гриль (перец, кабачок, грибы) готовлю тоже 12 минут и они по вкусу не уступают тем что с мангала. Мясные блюда готовяться в два раза быстрее чем в духовке!!! и это значительно сокращает время проведенное на кухне. Еще один момент - мультипечь идеальна для картошки по селянски( фри как по мне неочень)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

27/01/2018

Україна

Україна

Раджу всім цей продукт

Ця піч готує найсоковитіші стейки!!!!!!!вона бездоганно вписалася в інтер'єр кухні!!!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

27/01/2018

Україна

Україна

Красивый дизайн,очень хорошие функции,вкусные блюда и экономия времени)

Просто чудо-печь какая-то ) сначала сомневалась потом в обратном! В ней можно делать абсолютно все от мяса до вкусной выпечки. Очень порадовало количество масла что идёт совсем чуть-чуть. Так же ещё есть функция разморозки очень выручает когда так мало времени ( вообщем покупкой я очень минимум калорийдовольно 5из5 балов приложение филипс оно бесплатное мии легко скачать

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9240/30 Велика мультипіч

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar svaigiem frī kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā.