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Rapid Air tehnoloģija
800 g, 4,1 L
Savienojams
Balta
Visas noņemamās daļas var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Mūsu QuickClean grozam ir nepiedegošs pārklājums. Un, tā kā šim Airfryer ir slēgts grozs, mājoklī nebūs fritēšanai raksturīgā aromāta
Kompakts dizains un iespaidīga ietilpība vienā Philips 5000. sērijas savienojamajā Airfryer ierīcē — 4,1 L grozā var pagatavot visdažādākās maltītes.
Pieskaries pogai un gatavo! 7 ērtas iepriekš izveidotas programmas saldētām uzkodām, svaigiem fritētiem kartupeļiem, vistas gaļai, zivīm, gaļai, grilētiem dārzeņiem un kēksiņiem.
4.8
no 5
14
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Zap36
10/12/2024
Hrvatska
Odličan airfryer!
Čista petica, jako jednostavan i intuitivan za korištenje. Lako se održava te ga koristimo doslovno svakodnevno. Sve preporuke!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
LLLaa
10/12/2024
Hrvatska
top stvar
Dobar uređaj, top mi je povezivanje i obavijesti putem aplikacije
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Daga8
04/03/2024
Srbija
Najbolji izum 21veka
Praktično nema šta. Preporuka za sve mame i tate. Brzo,lako,zdravo spremiti obrok za celu porodicu.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties.
Salīdzinājumā ar tauku saturu vistā un cūkgaļā, kas pagatavota taukvāres katlā un vokpannā.
Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā.
Elektroenerģijas izmaksas, gatavojot vienu vistas krūtiņu (160 °C, bez priekšsildīšanas) vai laša fileju (200 °C, bez priekšsildīšanas), salīdzinot ar A klases cepeškrāsni. Vidējā procentuālā vērtība aprēķināta pēc laboratorijas mērījumiem ar produktiem HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Katra modeļa rezultāti var nedaudz atšķirties.