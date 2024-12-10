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  • Veselīgāk, garšīgāk, vieglāk! Un tagad arī savienojams.
  • Veselīgāk, garšīgāk, vieglāk! Un tagad arī savienojams.
  • Veselīgāk, garšīgāk, vieglāk! Un tagad arī savienojams.
  • Veselīgāk, garšīgāk, vieglāk! Un tagad arī savienojams.
  • Veselīgāk, garšīgāk, vieglāk! Un tagad arī savienojams.
  • Veselīgāk, garšīgāk, vieglāk! Un tagad arī savienojams.
  • Veselīgāk, garšīgāk, vieglāk! Un tagad arī savienojams.
  • Veselīgāk, garšīgāk, vieglāk! Un tagad arī savienojams.

Airfryer5000. sērijas savienojamais Airfryer

HD9255/30

4.8
| (14) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Veselīgāk, garšīgāk, vieglāk! Un tagad arī savienojams.
Savienojamais Airfryer “trīspadsmit vienā”. Fritē, cep, grilē, apcep un paveic vēl daudz vairāk attālināti. Izcila iespēja gatavot veselīgu, garšīgu ēdienu mājās ar attālinātu pārvaldību un vieglāk nekā jebkad iepriekš.
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Veselīgāk, garšīgāk, vieglāk! Un tagad arī savienojams.

  • Rapid Air tehnoloģija

  • 800 g, 4,1 L

  • Savienojams

  • Balta

QuickClean ar noņemamām daļām, kuras var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

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Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

14

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

10/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan airfryer!

Čista petica, jako jednostavan i intuitivan za korištenje. Lako se održava te ga koristimo doslovno svakodnevno. Sve preporuke!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

10/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

top stvar

Dobar uređaj, top mi je povezivanje i obavijesti putem aplikacije

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

04/03/2024

Srbija

Srbija

Najbolji izum 21veka

Praktično nema šta. Preporuka za sve mame i tate. Brzo,lako,zdravo spremiti obrok za celu porodicu.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

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Atrunas

  1. Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties.

  2. Salīdzinājumā ar tauku saturu vistā un cūkgaļā, kas pagatavota taukvāres katlā un vokpannā.

  3. Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā.

  4. Elektroenerģijas izmaksas, gatavojot vienu vistas krūtiņu (160 °C, bez priekšsildīšanas) vai laša fileju (200 °C, bez priekšsildīšanas), salīdzinot ar A klases cepeškrāsni. Vidējā procentuālā vērtība aprēķināta pēc laboratorijas mērījumiem ar produktiem HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Katra modeļa rezultāti var nedaudz atšķirties.