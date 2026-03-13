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Airfryer 5000. sērijas savienojamais Airfryer
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HD9255/30
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Vai gumijas aizbāznis ir jāizņem no Philips Airfryer pannas?
Vai vairākas personas var izveidot savienojumu ar Philips virtuves ierīci?
Kā Philips Airfryer izmantot priekšiestatījumus?
Philips Airfryer izdala plastmasas smaku
Kādu cepšanas formu varu izmantot savā Philips Airfryer ierīcē?
3,2 l un 4,2 l Airfryer piederumsGrila komplekts
Airfryer piederumsCepšanas komplekts L
Es nevaru vadīt savu Philips virtuves ierīci ar lietotni HomeID
Kā atiestatīt Philips virtuves ierīci un dzēst visu informāciju
Es nevaru savienot savu Philips virtuves ierīci ar NutriU lietotni
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