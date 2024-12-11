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Rapid Air tehnoloģija
1,2 kg, 6,2 L
Balta
Rapid Air tehnoloģija ar unikālo jūraszvaigznes dizainu izmanto karstu gaisu, lai pagatavotu gardu ēdienu, kas ir kraukšķīgs no ārpuses un mīksts iekšpusē, ar nelielu daudzumu eļļas vai bez tās.
Saņem ikdienas recepšu ieteikumus, kas atbilst tavas ģimenes vēlmēm. Jo vairāk izmantosi HomeID, jo labāk tā varēs pielāgot garšīgas recepšu idejas tavām vajadzībām. Iedvesmojies no citiem pavāriem un seko cilvēkiem ar līdzīgu gaumi***.
Izbaudi maltīti, kad vēlies. Izmantojot siltuma saglabāšanas režīmu, ēdiens saglabās ideālo temperatūru līdz pat 30 minūtes.
4.9
no 5
26
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Funkii
11/12/2024
Slovensko
Airfrayer
Rýchla príprava jedla v aplikácii veľa receptov všetko ok
Plusi
Rýchlosť jednoduchosť minimum oleja
Mīnusi
Zatiaľ nemám
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL
Пламен 26
04/02/2024
България
Супер практичен
Много полезен уред. Картофките стават супер вкусни с изключително малко мазнина. Вкусни стават също кюфтенца, пържоли, омлети, и печени зеленчуци. В уреда ми харесва това, че не трябва да се наблюдава по време на процеса готвене. Има си звуков индикатор, който те известява. Всичко става бързо и вкусно.
Plusi
С много малко мазнина
Mīnusi
Някои рецепти, трябва да се изпробват няколко пъти, до като се уцели правилните пропорции и време за готвене.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL
Malfy
09/02/2023
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
S fritézou jsme spokojeni.
Hranolky, krokety, holandský řízek, vinná klobása, rozpékání pečiva - spokojenost.
Plusi
Ušetří čas, není hlučný, omyvatelný. Lehce ovladatelný přístroj.
Mīnusi
zatím jsme žádné nezaznamenali
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL
Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā
Salīdzinājumā ar tauku saturu vistā un cūkgaļā, kas pagatavota taukvāres katlā un cepot vokpannā.
Pieejams tikai valstīs ar HomeID kopienu
Elektroenerģijas izmaksas, gatavojot vienu vistas krūtiņu (160 °C, bez priekšsildīšanas) vai laša fileju (200 °C, bez priekšsildīšanas), salīdzinot ar A klases cepeškrāsni. Vidējā procentuālā vērtība aprēķināta pēc laboratorijas mērījumiem ar produktiem HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Katra modeļa rezultāti var nedaudz atšķirties.