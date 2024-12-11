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  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*

3000. sērijaAirfryer XL

HD9270/00

4.9
| (26) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
Veselīgi ēdieni, kas ir kraukšķīgi no ārpuses un mīksti iekšpusē, pateicoties Rapid Air tehnoloģijai. Lejupielādējot lietotni HomeID, katru dienu var atklāt simtiem garšīgu recepšu.
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Pateicoties Rapid Air tehnoloģijai

Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*

  • Rapid Air tehnoloģija

  • 1,2 kg, 6,2 L

  • Balta

Veselīga cepšana ar Rapid Air tehnoloģiju

Veselīga cepšana ar Rapid Air tehnoloģiju

Rapid Air tehnoloģija ar unikālo jūraszvaigznes dizainu izmanto karstu gaisu, lai pagatavotu gardu ēdienu, kas ir kraukšķīgs no ārpuses un mīksts iekšpusē, ar nelielu daudzumu eļļas vai bez tās.

Tavām vēlmēm pielāgotas receptes

Tavām vēlmēm pielāgotas receptes

Saņem ikdienas recepšu ieteikumus, kas atbilst tavas ģimenes vēlmēm. Jo vairāk izmantosi HomeID, jo labāk tā varēs pielāgot garšīgas recepšu idejas tavām vajadzībām. Iedvesmojies no citiem pavāriem un seko cilvēkiem ar līdzīgu gaumi***.

Siltuma saglabāšanas funkcija

Siltuma saglabāšanas funkcija

Izbaudi maltīti, kad vēlies. Izmantojot siltuma saglabāšanas režīmu, ēdiens saglabās ideālo temperatūru līdz pat 30 minūtes.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.9

no 5

26

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

11/12/2024

Slovensko

Slovensko

Airfrayer

Rýchla príprava jedla v aplikácii veľa receptov všetko ok

Plusi

Rýchlosť jednoduchosť minimum oleja

Mīnusi

Zatiaľ nemám

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL

04/02/2024

България

България

Супер практичен

Много полезен уред. Картофките стават супер вкусни с изключително малко мазнина. Вкусни стават също кюфтенца, пържоли, омлети, и печени зеленчуци. В уреда ми харесва това, че не трябва да се наблюдава по време на процеса готвене. Има си звуков индикатор, който те известява. Всичко става бързо и вкусно.

Plusi

С много малко мазнина

Mīnusi

Някои рецепти, трябва да се изпробват няколко пъти, до като се уцели правилните пропорции и време за готвене.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL

09/02/2023

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

S fritézou jsme spokojeni.

Hranolky, krokety, holandský řízek, vinná klobása, rozpékání pečiva - spokojenost.

Plusi

Ušetří čas, není hlučný, omyvatelný. Lehce ovladatelný přístroj.

Mīnusi

zatím jsme žádné nezaznamenali

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā

  2. Salīdzinājumā ar tauku saturu vistā un cūkgaļā, kas pagatavota taukvāres katlā un cepot vokpannā.

  3. Pieejams tikai valstīs ar HomeID kopienu

  4. Elektroenerģijas izmaksas, gatavojot vienu vistas krūtiņu (160 °C, bez priekšsildīšanas) vai laša fileju (200 °C, bez priekšsildīšanas), salīdzinot ar A klases cepeškrāsni. Vidējā procentuālā vērtība aprēķināta pēc laboratorijas mērījumiem ar produktiem HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Katra modeļa rezultāti var nedaudz atšķirties.