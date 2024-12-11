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Rapid Air tehnoloģija
1,2 kg, 6,2 L
Pelēka
+ 1 piederums
Rapid Air tehnoloģija ar unikālo jūraszvaigznes dizainu izmanto karstu gaisu, lai pagatavotu gardu ēdienu, kas ir kraukšķīgs no ārpuses un mīksts iekšpusē, ar nelielu daudzumu eļļas vai bez tās.
Philips Airfryer izmanto karstu gaisu, lai pagatavotu produktus, padarot tos ideāli kraukšķīgus un ar līdz pat 90% mazāk tauku.*
Philips Airfryer ierīces darbojas efektīvāk un ļauj ietaupīt laiku un enerģiju, pagatavojot gardas maltītes un patērējot līdz pat 70% mazāk enerģijas, turklāt par līdz pat 50% ātrāk nekā parastā cepeškrāsnī.****
4.9
no 5
26
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Funkii
11/12/2024
Slovensko
Airfrayer
Rýchla príprava jedla v aplikácii veľa receptov všetko ok
Plusi
Rýchlosť jednoduchosť minimum oleja
Mīnusi
Zatiaľ nemám
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL
Пламен 26
04/02/2024
България
Супер практичен
Много полезен уред. Картофките стават супер вкусни с изключително малко мазнина. Вкусни стават също кюфтенца, пържоли, омлети, и печени зеленчуци. В уреда ми харесва това, че не трябва да се наблюдава по време на процеса готвене. Има си звуков индикатор, който те известява. Всичко става бързо и вкусно.
Plusi
С много малко мазнина
Mīnusi
Някои рецепти, трябва да се изпробват няколко пъти, до като се уцели правилните пропорции и време за готвене.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL
Malfy
09/02/2023
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
S fritézou jsme spokojeni.
Hranolky, krokety, holandský řízek, vinná klobása, rozpékání pečiva - spokojenost.
Plusi
Ušetří čas, není hlučný, omyvatelný. Lehce ovladatelný přístroj.
Mīnusi
zatím jsme žádné nezaznamenali
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL
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Salīdzinājumā ar tauku saturu vistā un cūkgaļā, kas pagatavota taukvāres katlā un cepot vokpannā.
Pieejams tikai valstīs ar HomeID kopienu
Elektroenerģijas izmaksas, gatavojot vienu vistas krūtiņu (AF iestatījums, 160 °C, bez priekšsildīšanas) vai laša fileju (200 °C, bez priekšsildīšanas), salīdzinot ar A klases cepeškrāsni. Vidējā procentuālā vērtība aprēķināta pēc laboratorijas mērījumiem ar produktiem HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Katra izstrādājuma rezultāti var atšķirties.