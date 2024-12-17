Odkar imam Airfryer 5000 sem malo pozabila na pečico. Super priročen je že samo za gretje, kar pomeni, da tudi mikrovalovne pečice ne uporabljam več. En aparat mi je nadomestil dva. Poleg tega je zelo priročen tudi za bolj resno kuhanje - npr. piščanec je vrhunsko zapečen, tudi domač krompirček, losos in kakršna koli zelenjava. Super je tudi za sladice in kot predpriprava za juho. Opazila sem, da tudi hrano solimo manj, ker ni potrebno, ker je hrana okusna.