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  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
  • Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris

Airfryer5000. sērija XXL Connected

HD9285/96

4.3
| (12) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu
Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris
Philips Airfryer 5000. sērijas XXL Connected ir jūsu ikdienas sabiedrotais ēdienu gatavošanā, lai jūs varētu bez raizēm pagatavot gardas un uzturvielu ziņā sabalansētas maltītes visai ģimenei jebkurā nedēļas dienā.
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Izveidojiet savienojumu pārī ar lietotni HomeID

Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas partneris

  • Savienojams ar HomeID

  • Airfryer “16 vienā”

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Rapid Air tehnoloģija

  • Cepšanas un grilēšanas piederumi

Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas palīgs

Jūsu pievienotais veselīgu ēdienu gatavošanas palīgs

Intuitīvā HomeID lietotne nemanāmi izveido savienojumu ar Airfryer, tādēļ tā ir ļoti noderīga ēdiena gatavošanas lakā. Varat ne vien gatavot veselīgi, bet arī atklāt interesantus un gardus jaunus ēdienu un pat uzraudzīt ēdiena gatavošanu attālināti, no lietotnes.

Daudzpusīga darbība ar dažādām funkcijām vienā Airfryer ierīcē

Daudzpusīga darbība ar dažādām funkcijām vienā Airfryer ierīcē

Jaunajai Philips Airfryer 5000. sērijas XXL Connected ierīcei ir 16 dažādas gatavošanas funkcijas: fritēšana, cepšana, grilēšana, grauzdēšana, žāvēšana, maizes grauzdēšana, atkausēšana, uzsildīšana, raudzēšana un daudz kas cits.

Garšīgas Airfryer receptes veselīgai dzīvei

Garšīgas Airfryer receptes veselīgai dzīvei

Atklājiet simtiem lielisku, gardu, ātri pagatavojumu un veselīgu Airfryer recepšu. HomeID receptes ir sagatavojuši uztura speciālisti, atvieglojot labas maltītes izvēli katrai dienai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.3

no 5

12

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

4
3
2

17/12/2024

Slovenija

Slovenija

Ravno pravšnji Airfryer

Odličen iz vidika ekonomičnosti, ker je hiter in ravno prav velik za obroke za štiričlansko družino z dvema otrokoma. Navdušena od prvega dne, je moj aparat številka ena v kuhinji - uporaben za vse vrste jedi, tudi sladice, ki jih še posebej rada pečem v Airfryerju. Super pa je tudi to, da se poveže s Philipsovo aplikacijo HomeID, ki je prava zakladnica idej in receptov.

Plusi

vsi načini pečenja, dodatki

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

16/12/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen cvrtnik

Cvrtnik je zelo prostoren, tako da lahko v njem skuham za celo družino. Zraven ima še dva dodatka – super, ker jih ni potrebno kupovati posebej. Pri cvrtniku je najboljše to, da se segreje hitreje kot pečica. Veliko uporabljamo tudi aplikacijo Homeid, ki je v slovenščini in ima ogromno receptov za hitre in enostavne obroke. Priporočam!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

13/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod za svakodnevno korištenje

Nisam nikad prije imala airfyer i ovaj mi je skroz promijenio život! Puno sam spremnija napraviti si zdravi ručak ili večeru jer praktički nema uopće nereda i sve je brzo gotovo. Preporučila bih ga svima!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL

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Atrunas

  1. Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties.

  2. Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips cepšanas ierīcē

  3. Vidējās procentuālās vērtības noteiktas, mūsu iekšējās laboratorijās veicot mērījumus ar šiem modeļiem: HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880