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Savienojams ar HomeID
Airfryer “16 vienā”
7,2 l (1,4 kg)
Rapid Air tehnoloģija
Cepšanas un grilēšanas piederumi
Intuitīvā HomeID lietotne nemanāmi izveido savienojumu ar Airfryer, tādēļ tā ir ļoti noderīga ēdiena gatavošanas lakā. Varat ne vien gatavot veselīgi, bet arī atklāt interesantus un gardus jaunus ēdienu un pat uzraudzīt ēdiena gatavošanu attālināti, no lietotnes.
Jaunajai Philips Airfryer 5000. sērijas XXL Connected ierīcei ir 16 dažādas gatavošanas funkcijas: fritēšana, cepšana, grilēšana, grauzdēšana, žāvēšana, maizes grauzdēšana, atkausēšana, uzsildīšana, raudzēšana un daudz kas cits.
Atklājiet simtiem lielisku, gardu, ātri pagatavojumu un veselīgu Airfryer recepšu. HomeID receptes ir sagatavojuši uztura speciālisti, atvieglojot labas maltītes izvēli katrai dienai.
4.3
no 5
12
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
17/12/2024
Slovenija
Ravno pravšnji Airfryer
Odličen iz vidika ekonomičnosti, ker je hiter in ravno prav velik za obroke za štiričlansko družino z dvema otrokoma. Navdušena od prvega dne, je moj aparat številka ena v kuhinji - uporaben za vse vrste jedi, tudi sladice, ki jih še posebej rada pečem v Airfryerju. Super pa je tudi to, da se poveže s Philipsovo aplikacijo HomeID, ki je prava zakladnica idej in receptov.
Plusi
vsi načini pečenja, dodatki
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Klara1313
16/12/2024
Slovenija
Odličen cvrtnik
Cvrtnik je zelo prostoren, tako da lahko v njem skuham za celo družino. Zraven ima še dva dodatka – super, ker jih ni potrebno kupovati posebej. Pri cvrtniku je najboljše to, da se segreje hitreje kot pečica. Veliko uporabljamo tudi aplikacijo Homeid, ki je v slovenščini in ima ogromno receptov za hitre in enostavne obroke. Priporočam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
klapet
13/12/2024
Hrvatska
Super proizvod za svakodnevno korištenje
Nisam nikad prije imala airfyer i ovaj mi je skroz promijenio život! Puno sam spremnija napraviti si zdravi ručak ili večeru jer praktički nema uopće nereda i sve je brzo gotovo. Preporučila bih ga svima!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL
Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties.
Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips cepšanas ierīcē
Vidējās procentuālās vērtības noteiktas, mūsu iekšējās laboratorijās veicot mērījumus ar šiem modeļiem: HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880