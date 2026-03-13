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Airfryer 5000. sērija XXL Connected
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HD9285/96
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Vai gumijas aizbāznis ir jāizņem no Philips Airfryer pannas?
Kāpēc Philips Airfryer gatavošanas laikā atskaņo signālu?
Kā Philips Airfryer izmantot priekšiestatījumus?
Philips Airfryer izdala plastmasas smaku
Kādu cepšanas formu varu izmantot savā Philips Airfryer ierīcē?
Airfryer 6,2 l, 8,3 l un 9 l piederumsKomplekts gatavošanai 2 līmeņos
Airfryer 6,2 l, 8,3 l un 9 l piederumsBrokastu komplekts
Airfryer piederumsCepšanas komplekts XXL
Airfryer piederumsGrilēšanas komplekts XXL
Es nevaru savienot savu Philips virtuves ierīci ar NutriU lietotni
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