10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Multicooker, grili un tvaicētāji
Visas sērijas
Viva Collection Airfryer
Izbeigta ražošana
Atbalsts
HD9721/10
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Airfryer HD9721/10 - English (US)
Important Information Manual Philips Viva Collection Airfryer
Visi (4)
Kā Philips Airfryer izmantot priekšiestatījumus?
Kādu cepšanas formu varu izmantot savā Philips Airfryer ierīcē?
Kāpēc man ir jāsakrata ēdiens Philips Airfryer ierīcē?
Philips Airfryer ierīces tīrīšana
3,2 l un 4,2 l Airfryer piederumsGrila komplekts
Airfryer piederumsCepšanas komplekts L
Mana Philips Airfryer ierīce neuzrādās lietotnes HomeID ierīču sarakstā
No Philips Airfryer ierīces izplūst balti dūmi
Philips Airfryer ierīcē gatavotie ēdieni nav kraukšķīgi vai tādi, kā paredzēts
Ar Philips Airfryer mājās gatavoti fritēti kartupeļi nav tādi, kā vēlējos
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim