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HD9876/25
Rapid CombiAir tehnoloģija
Automātiskās gatavošanas programmas
“2 vienā” tvaicēšana un cepšana maisot
Gatavošanas funkcijas “22 vienā”
Savienots ar HomeID
Izbaudiet gardas maltītes ar līdz pat 99% mazāk pievienoto tauku.* Ierīcē izmantota patentētā Rapid CombiAir tehnoloģija, unikālais zvaigznes formas dizains un mūsu līdz šim ātrākā dinamiskā divkāršā gaisa plūsma, kas virzās ap un cauri produktiem, nodrošinot vienmērīgi pagatavotu maltīti ar brīnišķīgu tekstūru gan produktu ārpusē, gan iekšpusē. Pagatavojiet dažādus ēdienus un ietaupiet līdz 40% laika.**
Padomi ir pieejami visā gatavošanas procesa laikā. Mūsu jaunās automātiskās gatavošanas programmas nepieļaus stresu, kas rodas, kad steigšus jāpagatavo maltīte. Jums tikai jāatlasa produkts un Airfryer Combi paveiks pārējo.
Pārvērtiet savu Airfryer par tvaicētāju, ielejot cepšanas pannā ūdeni un uzliekot tvaicēšanas vāku. Izbaudiet veselīgus tvaicētus dārzeņus, gardus pelmeņus, dim sum un daudz ko citu.
Atsauksmes
1 kg svaigu fritētu kartupeļu gatavošana ar 1 ēdamkaroti eļļas salīdzinājumā ar ierasto fritēšanu ar 2 L eļļas.
Salīdzinājumā ar karstā gaisa krāsnīm ar RapidAir tehnoloģiju
Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties.
2 kg ietilpība attiecas uz saldētiem fritētiem kartupeļiem, vistu, dārzeņiem, cepeti utt., savukārt 8,3 L ietilpība attiecas uz visu pannas tilpumu
Balstīts uz mūsu laboratorijā veiktiem mērījumiem, gatavojot vienu vistas fileju (AF iestatījums 160 C bez uzkarsēšanas) vai laša fileju (AF iestatījums 200 C bez uzkarsēšanas) un salīdzinot ar A kategorijas cepeškrāsni.