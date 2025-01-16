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Pirmais gaisa cepamkatla piederums tvaicēšanai un cepšanai maisot
Tvaicējiet dārzeņus un pelmeņus, kā arī pagatavojiet ģimenei veselīgus vok ēdienus. Mūsu unikālais “2-in-1” komplekts tvaicēšanai un cepšanai maisot ir veidots vokpannas formā, lai tajā varētu pagatavot jūsu iecienītos Āzijas ēdienus. Izpētiet jaunus gatavošanas veidus lietotnē HomeID.
NA547/07
NA342/00
HD9876/90
HD9876/20
HD9875/90
HD9880/90
HD9876/25
HD9870/20
Tvaicējiet dārzeņus un pelmeņus
Veselīgas, maisot ceptas maltītes
Unikāla noslēgšanas/kratīšanas sistēma
Gūstiet iedvesmu lietotnē HomeID
Pārveidojiet gaisa cepamkatlu par tvaicētāju, ielejot ūdeni tam paredzētajā pannā un nofiksējot tvaicēšanas vāku. Baudiet veselīgus, tvaicētus dārzeņus kopā ar gardiem pelmeņiem, dim sum un citiem ēdieniem.
Pagatavojiet iecienītos Āzijas ēdienus ar mūsu unikālo vok formas pannu. Izliektās apakšas dēļ var ērti sakratīt sastāvdaļas un mērci, iegūstot bagātīgu garšu un apbrūninātus gabaliņus. Lieliski piemērots arī pannā eļļā ceptiem un sautētiem ēdieniem.
Gūstiet iedvesmu ēdiena un kafijas pagatavošanai ar vairāk nekā 500 receptēm un padomiem mājsaimniecībā.
4.3
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
MegstuGaminti
16/01/2025
Lietuva
Puikiai garina!
Tik gavęs šį priedą, iškart puoliau gaminti garuose virtus BAO (su kiaulienos įdaru) - viskas pavyko idealiai! Puikiai išsigarino, gera BAO struktūra. Super
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
Simonas1985
28/12/2024
Lietuva
Geras priedas
Geras priedas price musu xxl gruzdintuves. Koldunai pavyko
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
SiuMo
23/10/2024
Lietuva
Labai įdomus priedas
Labai įdomus priedas. Su juo gaminau koldūniukas ir gavosi labai skaniai :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas