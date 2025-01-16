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  • Pirmais gaisa cepamkatla piederums tvaicēšanai un cepšanai maisot
  • Pirmais gaisa cepamkatla piederums tvaicēšanai un cepšanai maisot
  • Pirmais gaisa cepamkatla piederums tvaicēšanai un cepšanai maisot
  • Pirmais gaisa cepamkatla piederums tvaicēšanai un cepšanai maisot
  • Pirmais gaisa cepamkatla piederums tvaicēšanai un cepšanai maisot
  • Pirmais gaisa cepamkatla piederums tvaicēšanai un cepšanai maisot
  • Pirmais gaisa cepamkatla piederums tvaicēšanai un cepšanai maisot
  • Pirmais gaisa cepamkatla piederums tvaicēšanai un cepšanai maisot
  • Pirmais gaisa cepamkatla piederums tvaicēšanai un cepšanai maisot
  • Pirmais gaisa cepamkatla piederums tvaicēšanai un cepšanai maisot

8,3 l Airfryer XXL piederums“2 vienā” tvaicēšanai / cepšanai maisot

HD9960/00

4.3

| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pirmais gaisa cepamkatla piederums tvaicēšanai un cepšanai maisot

Tvaicējiet dārzeņus un pelmeņus, kā arī pagatavojiet ģimenei veselīgus vok ēdienus. Mūsu unikālais “2-in-1” komplekts tvaicēšanai un cepšanai maisot ir veidots vokpannas formā, lai tajā varētu pagatavot jūsu iecienītos Āzijas ēdienus. Izpētiet jaunus gatavošanas veidus lietotnē HomeID.

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Divas jaunas gaisa cepamkatla izmantošanas iespējas

Pirmais gaisa cepamkatla piederums tvaicēšanai un cepšanai maisot

  • Tvaicējiet dārzeņus un pelmeņus

  • Veselīgas, maisot ceptas maltītes

  • Unikāla noslēgšanas/kratīšanas sistēma

  • Gūstiet iedvesmu lietotnē HomeID

Tvaicējiet iecienītos dārzeņus un pelmeņus

Tvaicējiet iecienītos dārzeņus un pelmeņus

Pārveidojiet gaisa cepamkatlu par tvaicētāju, ielejot ūdeni tam paredzētajā pannā un nofiksējot tvaicēšanas vāku. Baudiet veselīgus, tvaicētus dārzeņus kopā ar gardiem pelmeņiem, dim sum un citiem ēdieniem.

Pagatavojiet gardus pannā maisāmos Āzijas ēdienus

Pagatavojiet gardus pannā maisāmos Āzijas ēdienus

Pagatavojiet iecienītos Āzijas ēdienus ar mūsu unikālo vok formas pannu. Izliektās apakšas dēļ var ērti sakratīt sastāvdaļas un mērci, iegūstot bagātīgu garšu un apbrūninātus gabaliņus. Lieliski piemērots arī pannā eļļā ceptiem un sautētiem ēdieniem.

Izziniet visas sava mājokļa iespējas ar HomeID

Izziniet visas sava mājokļa iespējas ar HomeID

Gūstiet iedvesmu ēdiena un kafijas pagatavošanai ar vairāk nekā 500 receptēm un padomiem mājsaimniecībā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2

16/01/2025

Lietuva

Lietuva

Puikiai garina!

Tik gavęs šį priedą, iškart puoliau gaminti garuose virtus BAO (su kiaulienos įdaru) - viskas pavyko idealiai! Puikiai išsigarino, gera BAO struktūra. Super

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

28/12/2024

Lietuva

Lietuva

Geras priedas

Geras priedas price musu xxl gruzdintuves. Koldunai pavyko

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

23/10/2024

Lietuva

Lietuva

Labai įdomus priedas

Labai įdomus priedas. Su juo gaminau koldūniukas ir gavosi labai skaniai :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.