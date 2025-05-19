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HD9876/90
Rapid CombiAir
Automātiskās gatavošanas programmas
Savienots ar HomeID
Gatavošanas funkcijas “22 vienā”
Grozs ir izbīdāms pa sliedēm, padarot lietošanu drošu un ērtu
Mūsu unikālā patentētā tehnoloģija nodrošina visātrāko gaisa plūsmu* ar pielāgojamu gaisa plūsmas ātrumu vienmērīgai ēdiena gatavošanai. Lēna gaisa plūsma būs piemērota ar sous-vide metodi lēni pagatavotam steikam, sautējumiem un gaļas sutināšanai. Izmantojot ātras, lēnas un dinamiskas gaisa plūsmas opcijas, ēdiens vienmēr būs gards un sulīgs iekšpusē un perfekti kraukšķīgs no ārpuses.
Izvēlieties recepti HomeID lietotnē, nosūtiet to uz Airfryer ierīci un uzraugiet ēdiena gatavošanas gaitu, ērti sēžot dīvānā.
Gūstiet iedvesmu ēdiena un kafijas pagatavošanai ar vairāk nekā 500 receptēm un padomiem mājsaimniecībā.
1.0
no 5
1
Apskats
Baracuda15
19/05/2025
Україна
Verificēts pircējs
Не працює з мобільним додатком Компанія Філіпс проблему не усунула. Вимушений був зробити повернення та придбати іншу модель
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)
Salīdzinot ar Philips Airfryer HD9200
1 kg svaigu frī kartupeļu pagatavošana ar 1 ēdamkaroti eļļas salīdzinājumā ar ierasto fritēšanu ar 2 l eļļas.
Elektroenerģijas izmaksas, pagatavojot vienu vistu (AF iestatījums, 160° C, bez priekšsildīšanas) vai laša fileju (200° C, bez priekšsildīšanas), salīdzinājumā ar A klases cepeškrāsni. Vidējā procentuālā vērtība aprēķināta, pamatojoties uz iekšējās laboratorijas mērījumiem produktiem HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.