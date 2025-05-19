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  • Mūsu vismodernākais savienojamais Airfryer
  • Mūsu vismodernākais savienojamais Airfryer
  • Mūsu vismodernākais savienojamais Airfryer
  • Mūsu vismodernākais savienojamais Airfryer
  • Mūsu vismodernākais savienojamais Airfryer
  • Mūsu vismodernākais savienojamais Airfryer
  • Mūsu vismodernākais savienojamais Airfryer
  • Mūsu vismodernākais savienojamais Airfryer
  • Mūsu vismodernākais savienojamais Airfryer
  • Mūsu vismodernākais savienojamais Airfryer
  • Mūsu vismodernākais savienojamais Airfryer
  • Mūsu vismodernākais savienojamais Airfryer
  • Mūsu vismodernākais savienojamais Airfryer
  • Mūsu vismodernākais savienojamais Airfryer

Airfryer Combi XXL ConnectedAirfryer Combi XXL Connected

HD9876/90

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| (1) Apskats
Mūsu vismodernākais savienojamais Airfryer
Oriģinālās Airfryer ierīces radītāji ir izstrādājuši jaunākās paaudzes ierīci, kuras izmantošana ir vēl vienkāršāka un pagatavotā ēdiena kvalitāte ir nemainīgi lieliska. Vairs nekāda satraukuma par laika, temperatūras un gaisa plūsmas ātruma iestatījumiem — mūsu viedā tehnoloģija visu paveiks jūsu vietā!
Skatīt visas priekšrocības

Vienkārša gatavošana un nevainojams rezultāts

Mūsu vismodernākais savienojamais Airfryer

  • Rapid CombiAir

  • Automātiskās gatavošanas programmas

  • Savienots ar HomeID

  • Gatavošanas funkcijas “22 vienā”

  • Grozs ir izbīdāms pa sliedēm, padarot lietošanu drošu un ērtu

Rapid CombiAir tehnoloģija bagātīgai garšu daudzveidībai

Rapid CombiAir tehnoloģija bagātīgai garšu daudzveidībai

Mūsu unikālā patentētā tehnoloģija nodrošina visātrāko gaisa plūsmu* ar pielāgojamu gaisa plūsmas ātrumu vienmērīgai ēdiena gatavošanai. Lēna gaisa plūsma būs piemērota ar sous-vide metodi lēni pagatavotam steikam, sautējumiem un gaļas sutināšanai. Izmantojot ātras, lēnas un dinamiskas gaisa plūsmas opcijas, ēdiens vienmēr būs gards un sulīgs iekšpusē un perfekti kraukšķīgs no ārpuses.

Izvēlieties, iestatiet un atpūtieties

Izvēlieties, iestatiet un atpūtieties

Izvēlieties recepti HomeID lietotnē, nosūtiet to uz Airfryer ierīci un uzraugiet ēdiena gatavošanas gaitu, ērti sēžot dīvānā.

Izziniet visas sava mājokļa iespējas ar HomeID

Izziniet visas sava mājokļa iespējas ar HomeID

Gūstiet iedvesmu ēdiena un kafijas pagatavošanai ar vairāk nekā 500 receptēm un padomiem mājsaimniecībā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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1.0

no 5

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Apskats

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19/05/2025

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Не працює з мобільним додатком Компанія Філіпс проблему не усунула. Вимушений був зробити повернення та придбати іншу модель

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)

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Atrunas

  1. Salīdzinot ar Philips Airfryer HD9200

  2. 1 kg svaigu frī kartupeļu pagatavošana ar 1 ēdamkaroti eļļas salīdzinājumā ar ierasto fritēšanu ar 2 l eļļas.

  3. Elektroenerģijas izmaksas, pagatavojot vienu vistu (AF iestatījums, 160° C, bez priekšsildīšanas) vai laša fileju (200° C, bez priekšsildīšanas), salīdzinājumā ar A klases cepeškrāsni. Vidējā procentuālā vērtība aprēķināta, pamatojoties uz iekšējās laboratorijas mērījumiem produktiem HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.