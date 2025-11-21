Grozs ir izbīdāms pa sliedēm, padarot lietošanu drošu un ērtu
Automātiskās gatavošanas programmas
Gatavošanas funkcijas “22 vienā”
Savienots ar HomeID
Pārtikas termometrs
“Gardas maltītes ar līdz pat 99% mazāk pievienoto tauku.* Ierīcē izmantota patentētā Rapid CombiAir tehnoloģija, unikālais zvaigznes formas dizains un mūsu līdz šim ātrākā dinamiskā divkāršā gaisa plūsma, kas virzās ap un cauri produktiem, nodrošinot vienmērīgi pagatavotu maltīti ar brīnišķīgu tekstūru gan produktu ārpusē, gan iekšpusē. Pagatavojiet dažādus ēdienus un ietaupiet līdz 40% laika.**”
Padomi ir pieejami visā gatavošanas procesa laikā. Mūsu jaunās automātiskās gatavošanas programmas nepieļaus stresu, kas rodas, kad steigšus jāpagatavo maltīte. Jums tikai jāatlasa produkts un Airfryer Combi paveiks pārējo.
Pagatavojiet steiku un citus gaļas ēdienus tieši tā, kā jums tie garšo, — no viegli apcepta līdz pilnībā izceptam. Iebūvētais pārtikas termometrs sniegs pilnīgu kontroli un iespēju maltīti pagatavot savā gaumē.
Izprotiet produktu atsauksmes
4.7
no 5
889
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Divas Ābeles
21/11/2025
Latvija
Atvieglo gatavošanu
Nekad nedomāju, ka gatavot būs tik ātri, ērti un vienkārši. Šis airfryer mūsu mājās tiek darbināts gandrīz katru dienu! Garneles, lasis, saldie kartupeļi un pat pelmeņi - viss sanàk dievīgi!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000. sērija HD9880/90 Airfryer Combi 8,3 L un pārtikas termometrs
KikiiKom88
29/01/2025
Latvija
Mana labā roka vietuvē
Kopš šī ierīce ir mūsu mājās , tā tiek darbināta teju katru dienu vai lai gatavotu brokastu muffinus, bērnam biezeni vai zupu, vistu salātiem vai gaļas bumbiņas, protams, ceptus, kraukšķīgus kartupelīšus, pat speķa pīrādziņus!
Plusi
Labākais!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000. sērija HD9880/90 Airfryer Combi 8,3 L un pārtikas termometrs
IevaB
23/01/2025
Latvija
Izcils ne tikai mājās, bet arī darbā un ballītēs👌
Mans pagājušā gada lielākais atklājums, ne tikai izcils palīgs ikdienā, bet arī ērti paņemt līdzi uz darbu vai bērnu ballīšu vietām, kur nav virtuves - bez eļļas, dūmiem, veselīgi un gardi. Pietiekami liels, lai pagatavotu ēdienu lielai ģimenei vai kolēģiem darbā. Saprotamas funkcijas gan bērniem, gan senioriem. Paldies!
Plusi
Tikai par
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000. sērija HD9880/90 Airfryer Combi 8,3 L un pārtikas termometrs
1 kg svaigu fritētu kartupeļu gatavošana ar 1 ēdamkaroti eļļas salīdzinājumā ar ierasto fritēšanu ar 2 L eļļas.
Salīdzinājumā ar karstā gaisa krāsnīm ar RapidAir tehnoloģiju
Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties.
2 kg ietilpība attiecas uz saldētiem fritētiem kartupeļiem, vistu, dārzeņiem, cepeti utt. / 8,3 L ietilpība attiecas uz visu tvertnes tilpumu.
Balstīts uz mūsu laboratorijā veiktiem mērījumiem, gatavojot vienu vistas fileju (AF iestatījums 160 C bez uzkarsēšanas) vai laša fileju (AF iestatījums 200 C bez uzkarsēšanas) un salīdzinot ar A kategorijas cepeškrāsni.