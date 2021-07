Trīs dabiskas skaņas vai maigs signāls

Iestatītajā pamošanās laikā izdzirdēsiet dabisku skaņu vai, ja vēlaties, maigu signālu. Sākumā tas ir kluss un pēc pusotras minūtes sasniedz jūsu izvēlēto skaļumu. Varat izvēlēties no trim dabiskām skaņām: putnu čivināšana mežā no rīta, viļņu skalošanās pludmalē vai varde un pīle nelielā dīķī. Pakāpeniski pieaugošā skaņa padarīs pamošanās procesu patīkamu un mierīgu, nodrošinot, ka nekad netiksiet strauji pamodināts. Kad skaņa sasniedz izvēlēto skaļuma līmeni, ir viegli piecelties no gultas.