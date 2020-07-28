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Papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu nepiekāpīgākās krokas.
Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai
Pateicoties īpaši garajam vadam jūs varat viegli aizsniegt gludināmā dēļa malas un pat tālāk!
Godalgas
5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Svetik78
28/07/2020
Україна
Надежность и долговечность
Пользуюсь уже более 10!!! лет, подошва, как новая, пар - мощный, ни разу не подвел. Это вечный утюг, браво производителю!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI518/02 Праска з відпарюванням
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Володимир16
04/07/2019
Україна
Дуже надійна праска
Протягом багатьох років є самим надійним приладом у домі, всім рекомендую!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI518/02 Праска з відпарюванням
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI518/02 Праска з відпарюванням
Anna28
05/04/2019
Україна
Цей продукт має чудові функції та прасує краще інших
Користуюся і всім раджу, працює чудово та без нарікань. Багато разів падав, але міцний і бронебійний. Падіння жодним чином не вплинуло на роботу і цілісність корпусу.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI518/02 Праска з відпарюванням
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI518/02 Праска з відпарюванням