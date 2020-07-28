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Tvaika gludeklis

HI518

5
| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

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Papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu nepiekāpīgākās krokas

Papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu nepiekāpīgākās krokas

Papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu nepiekāpīgākās krokas.

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Īpaši garš vads maksimālai sasniedzamībai

Pateicoties īpaši garajam vadam jūs varat viegli aizsniegt gludināmā dēļa malas un pat tālāk!

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

28/07/2020

Україна

Україна

Надежность и долговечность

Пользуюсь уже более 10!!! лет, подошва, как новая, пар - мощный, ни разу не подвел. Это вечный утюг, браво производителю!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI518/02 Праска з відпарюванням

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI518/02 Праска з відпарюванням

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже надійна праска

Протягом багатьох років є самим надійним приладом у домі, всім рекомендую!!!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI518/02 Праска з відпарюванням

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI518/02 Праска з відпарюванням

05/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт має чудові функції та прасує краще інших

Користуюся і всім раджу, працює чудово та без нарікань. Багато разів падав, але міцний і бронебійний. Падіння жодним чином не вплинуло на роботу і цілісність корпусу.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI518/02 Праска з відпарюванням

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI518/02 Праска з відпарюванням

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.