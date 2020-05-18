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Izbeigta ražošana
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Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.
Bezvadu darbības funkcija maksimālai kustību brīvībai un manevrēšanai. Iespējams izvēlēties bezvadu režīmu apģērbiem, kas regulāri jāpārvieto uz gludināmā dēļa, sniedzot iespēju starplaikā uzlādēt gludekli, vai arī strādāt ar vadu, lai gludinātu nepārtraukti. Izvēli starp vadu, bezvadu vai pie statīva fiksētas darbības režīmu var veikt ar trīs pozīciju slēdzi.
Izturīgā alumīnija gludināšanas virsma viegli slīd pa visa veida audumiem, noturīga pret skrāpējumiem un viegli tīrāma.
Godalgas
5.0
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Zrzka.86
18/05/2020
Česká republika
Nezničitelná
Perfektní funkce: bezkabelové žehlení, samočistící program, kvalitní žehlicí plocha. Mám jí už přes 10 let, pořád funguje!
Plusi
Bezdrátové žehlení
Mīnusi
Ne
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička
Miša
24/02/2019
Slovensko
Perfektná
Neviem pochopiť , prečo produkty , ktoré sú super sa prestanú vyrábať. Boli ste jedna jediná firma, ktorá ponúkala bezšnúrovú žehličku a teraz ani žiadna náhrada . Je to veľká škoda!!!!!!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI570/02 Bezdrôtová naparovacia žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI570/02 Bezdrôtová naparovacia žehlička
bendlpetr1
08/08/2016
Česká republika
Škoda že se už neprodává
Perfektní žehlička,jednoduchá manipulace,po zapojení do minuty v provozu.Máme ji necelích10 let a žádný problém.Po nákupu jsem si všiml,že manželka u toho neremcá a prádlo je za chvilku hotové.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička