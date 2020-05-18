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Izbeigta ražošana

Bezvadu tvaika gludeklis

HI570/02

5
| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Lieliski rezultāti ar minimālu piepūli
Tvaika gludeklis ar bezvada funkciju
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Kustības brīvība, izmantojot bezvada funkciju

Lieliski rezultāti ar minimālu piepūli

Pilienaptures sistēma gludināšanas laikā pasargā apģērbus no traipiem

Pilienaptures sistēma gludināšanas laikā pasargā apģērbus no traipiem

Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.

Bezvadu darbības funkcija maksimālai kustību brīvībai

Bezvadu darbības funkcija maksimālai kustību brīvībai un manevrēšanai. Iespējams izvēlēties bezvadu režīmu apģērbiem, kas regulāri jāpārvieto uz gludināmā dēļa, sniedzot iespēju starplaikā uzlādēt gludekli, vai arī strādāt ar vadu, lai gludinātu nepārtraukti. Izvēli starp vadu, bezvadu vai pie statīva fiksētas darbības režīmu var veikt ar trīs pozīciju slēdzi.

Alumīnija gludināšanas virsma viegli slīd pa visa veida audumiem

Alumīnija gludināšanas virsma viegli slīd pa visa veida audumiem

Izturīgā alumīnija gludināšanas virsma viegli slīd pa visa veida audumiem, noturīga pret skrāpējumiem un viegli tīrāma.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nezničitelná

Perfektní funkce: bezkabelové žehlení, samočistící program, kvalitní žehlicí plocha. Mám jí už přes 10 let, pořád funguje!

Plusi

Bezdrátové žehlení

Mīnusi

Ne

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

24/02/2019

Slovensko

Slovensko

Perfektná

Neviem pochopiť , prečo produkty , ktoré sú super sa prestanú vyrábať. Boli ste jedna jediná firma, ktorá ponúkala bezšnúrovú žehličku a teraz ani žiadna náhrada . Je to veľká škoda!!!!!!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI570/02 Bezdrôtová naparovacia žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI570/02 Bezdrôtová naparovacia žehlička

08/08/2016

Česká republika

Česká republika

Škoda že se už neprodává

Perfektní žehlička,jednoduchá manipulace,po zapojení do minuty v provozu.Máme ji necelích10 let a žádný problém.Po nákupu jsem si všiml,že manželka u toho neremcá a prádlo je za chvilku hotové.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

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