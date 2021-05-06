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  • Ātrāka gludināšana

Izbeigta ražošana

Tvaika ģeneratora gludeklis

HI5916/20

3
| (8) Atsauksmes

1 godalga

Ātrāka gludināšana
Šis tvaika ģenerators padara gludināšanu ātrāku, pateicoties īpaši spēcīgai un nepārtrauktai tvaika padevei, kā arī ērtāku, pateicoties noņemamai 1,1 l ūdens tvertnei.
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Ar papildu tvaiku

Ātrāka gludināšana

  • Maks. 5 bāru sūkņa spiediens

  • Noņemama 1,1 l ūdens tvertne

  • 180 g papildu tvaiks

Noņemama 1,1 L ūdens tvertne

Noņemama 1,1 L ūdens tvertne

Ūdens tvertnei ir liela atvere un to var noņemt viegli un ātri uzpildīt zem krāna. Pateicoties 1,1 L ūdens tvertnes ietilpībai, var gludināt līdz 2 stundām bez uzpildes.

Ar Calc Clean tvertni — bez kasetnēm un papildu izmaksām

Ar Calc Clean tvertni — bez kasetnēm un papildu izmaksām

Philips integrētā atkaļķošanas sistēma Smart Calc Clean atgādina par nepieciešamību veikt atkaļķošanu. Tajā ir tvertne, kas atvieglo atkaļķošanas procesu. Nav nepieciešamas kasetnes, un nav nekādu papildu izmaksu.

Jaudīgs tvaiks efektīvai burzījumu likvidēšanai

Jaudīgs tvaiks efektīvai burzījumu likvidēšanai

Spēcīgais, nepārtrauktais tvaiks viegli tiek galā pat ar visbiezākajiem audumiem. Grūti izgludināmi burzījumi izzūd, pateicoties papildu tvaikam, kas ir arī ideāls vertikālai tvaicēšanai, lai atsvaidzinātu apģērbus un aizkarus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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3.0

no 5

8

Atsauksmes

4
3
2

06/05/2021

България

България

Verificēts pircējs

Надмина очакванията ми!

В сравнение със стария ми парогенератор е: 1. Много по - тих /позволява ми спокойно да слушам сутрешните новини, докато гладя/ 2.Готов за гладене с пара за около минута. 3.Гладенето на лен е по-лесно. 3.Автоматично изключване

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI5916/20 Ютия с парогенератор

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI5916/20 Ютия с парогенератор

18/02/2021

България

България

Verificēts pircējs

Много добър помощник в къщи.

Много добре се гладят дрехите и изглеждат прекрасно след това.

Plusi

Много по-добре от ютия.

Mīnusi

Не намирам такива.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI5916/20 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI5916/20 Ютия с парогенератор

19/06/2020

България

България

Коментар

Продукта отговаря на изискванията ми лек удобен и много добре глади

Plusi

Бързо загрява не е нужно непрекъснато пълнене ютията се пързаля леко

Mīnusi

Не съм забелязала

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI5916/20 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI5916/20 Ютия с парогенератор

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.