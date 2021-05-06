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HI5916/20
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Maks. 5 bāru sūkņa spiediens
Noņemama 1,1 l ūdens tvertne
180 g papildu tvaiks
Ūdens tvertnei ir liela atvere un to var noņemt viegli un ātri uzpildīt zem krāna. Pateicoties 1,1 L ūdens tvertnes ietilpībai, var gludināt līdz 2 stundām bez uzpildes.
Philips integrētā atkaļķošanas sistēma Smart Calc Clean atgādina par nepieciešamību veikt atkaļķošanu. Tajā ir tvertne, kas atvieglo atkaļķošanas procesu. Nav nepieciešamas kasetnes, un nav nekādu papildu izmaksu.
Spēcīgais, nepārtrauktais tvaiks viegli tiek galā pat ar visbiezākajiem audumiem. Grūti izgludināmi burzījumi izzūd, pateicoties papildu tvaikam, kas ir arī ideāls vertikālai tvaicēšanai, lai atsvaidzinātu apģērbus un aizkarus.
Godalgas
3.0
no 5
8
Atsauksmes
Лаенек
06/05/2021
България
Verificēts pircējs
Надмина очакванията ми!
В сравнение със стария ми парогенератор е: 1. Много по - тих /позволява ми спокойно да слушам сутрешните новини, докато гладя/ 2.Готов за гладене с пара за около минута. 3.Гладенето на лен е по-лесно. 3.Автоматично изключване
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СТАРШИ
18/02/2021
България
Verificēts pircējs
Много добър помощник в къщи.
Много добре се гладят дрехите и изглеждат прекрасно след това.
Plusi
Много по-добре от ютия.
Mīnusi
Не намирам такива.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI5916/20 Ютия с парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI5916/20 Ютия с парогенератор
Гладачка
19/06/2020
България
Коментар
Продукта отговаря на изискванията ми лек удобен и много добре глади
Plusi
Бързо загрява не е нужно непрекъснато пълнене ютията се пързаля леко
Mīnusi
Не съм забелязала
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI5916/20 Ютия с парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HI5916/20 Ютия с парогенератор