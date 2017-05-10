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  • Samazina muskuļu sāpes
  • Samazina muskuļu sāpes
  • Samazina muskuļu sāpes
  • Samazina muskuļu sāpes
  • Samazina muskuļu sāpes
  • Samazina muskuļu sāpes
  • Samazina muskuļu sāpes
  • Samazina muskuļu sāpes
  • Samazina muskuļu sāpes
  • Samazina muskuļu sāpes
  • Samazina muskuļu sāpes
  • Samazina muskuļu sāpes
  • Samazina muskuļu sāpes
  • Samazina muskuļu sāpes
  • Samazina muskuļu sāpes
  • Samazina muskuļu sāpes
  • Samazina muskuļu sāpes
  • Samazina muskuļu sāpes

Izbeigta ražošana

InfraPhil infrasarkano staru lampa

HP3616

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Samazina muskuļu sāpes
Philips InfraPhil samazina muskuļu un locītavu sāpes. Tā 150 W infrasarkanās lampas staru siltums dziļi iekļūst ādā, uzlabojot asinsriti un mazinot sāpes tā lietošanas vietā 20 x 30 cm zonā. Speciālie gredzeni palīdz koncentrēties uz noteiktām vietām.
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Dziļš, fokusēts infrasarkanas gaismas siltums

Samazina muskuļu sāpes

  • 150 W

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

10/05/2017

Polska

Polska

Zdecydowanie polecam!!!

Lampa ma rewelacyjne właściwości. Testowana wielokrotnie przez całą Rodzinkę. Usuwa ból pleców, wysusza katar, poprawia kondycję skóry tam gdzie kremy nawilżające nie pomagają i wiele innych... Żałuję, że trafiła do mnie dopiero teraz. POLECAM!!!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil

05/06/2021

Česká republika

Česká republika

Funguje skvěle :)

Lampu mám už delší dobu a když ji potřebuji, vždy skvěle pomůže od bolesti zad nebo při nachlazení. Má jednouché intuitivní ovládání, které mi vyhovuje. Lehká a skladná, vždy připravená k použití. Prostě jedním slovem perfektní. Moc doporučuji všem zájemcům o tento typ zboží.

Plusi

jednoduchost ovládání a funkce

Mīnusi

žádné

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP3616 Infračervená lampa InfraPhil

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP3616 Infračervená lampa InfraPhil

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.