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150 W
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
BetiG
10/05/2017
Polska
Zdecydowanie polecam!!!
Lampa ma rewelacyjne właściwości. Testowana wielokrotnie przez całą Rodzinkę. Usuwa ból pleców, wysusza katar, poprawia kondycję skóry tam gdzie kremy nawilżające nie pomagają i wiele innych... Żałuję, że trafiła do mnie dopiero teraz. POLECAM!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil
milye
05/06/2021
Česká republika
Funguje skvěle :)
Lampu mám už delší dobu a když ji potřebuji, vždy skvěle pomůže od bolesti zad nebo při nachlazení. Má jednouché intuitivní ovládání, které mi vyhovuje. Lehká a skladná, vždy připravená k použití. Prostě jedním slovem perfektní. Moc doporučuji všem zájemcům o tento typ zboží.
Plusi
jednoduchost ovládání a funkce
Mīnusi
žádné
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP3616 Infračervená lampa InfraPhil
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP3616 Infračervená lampa InfraPhil