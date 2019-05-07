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Labāka matu kopšana
Kontrolējiet matu žāvēšanu ar jauno Care&Control 1200 W matu fēnu.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
1200 W
Salon Essential
Lokāms
Šis 1200 W matu fēns nodrošina optimāla līmeņa gaisa plūsmu un saudzējošu žāvēšanas jaudu – rezultāti ir nevainojami katru dienu.
Nepieciešamo ātrumu un karstumu var viegli regulēt, panākot nevainojamu gala rezultātu. Trīs pielāgojami iestatījumi nodrošina precīzu un individuālu matu sakārtojumu.
Šī matu fēna priekšrocība ir salokāms rokturis. Tādējādi tiek iegūts mazs, kompakts matu fēns, kas bez pūlēm ieliekams pat vismazākajā somā un paņemams līdzi it visur.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
MihaelaD
07/05/2019
România
Recomand
Practic și ușor de utilizat! Îl folosesc de mult timp. Îl recomand!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8115/00 Uscător de păr
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8115/00 Uscător de păr