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Izbeigta ražošana
ThermoProtect
2100 W
6 karstuma un ātruma režīmi
Vēsā gaisa plūsma
Iestatījums "ThermoProtect" nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.
Šis 2100 W profesionālais matu fēns rada spēcīgu gaisa plūsmu. Panāktais jaudas un ātruma apvienojums matu žāvēšanu un ieveidošanu padara ātrāku un vienkāršāku.
Nepieciešamo ātrumu un karstumu var viegli regulēt, panākot nevainojamu gala rezultātu. Seši dažādi iestatījumi nodrošina pilnīgu kontroli precīza un individuāla matu sakārtojuma izveidē.
4.9
no 5
179
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
rasLivity
15/10/2019
Eesti
Taskukohane super toode
Täidab kõik oma fööni kohustused nii nagu peab. Näeb ilus ja kvaliteetne välja.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8230/00 Föön
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8230/00 Föön
Dor1962
03/10/2021
Polska
doskonały wyrób
posiada ThermoProtekt regulacje strumieniową dyfuzor do zwiększenia objętości włosów śmiało kupować
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8230/00 Suszarka do włosów
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8230/00 Suszarka do włosów
Monique s
19/08/2021
Polska
Verificēts pircējs
szybka w suszeniu
Bardzo fajna suszarka. Szybko suszy włosy. Polecam
Plusi
szybkość suszenia
Mīnusi
cienki kabel zasilający
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8230/00 Suszarka do włosów
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8230/00 Suszarka do włosów
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)