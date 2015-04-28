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Izbeigta ražošana

Matu fēns

HP8270/00

5

| (30) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Veselīgāka žāvēšana ar novatorisku sensoru

Philips ActiveCare matu fēns ir aprīkots ar unikālu TempPrecision™ sensoru, kas izmēra matu temperatūru un automātiski samazina temperatūru, kad mati ir sausi. Matos paliek veselīgs mitrums.

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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

Saudzīga matu žāvēšana

Veselīgāka žāvēšana ar novatorisku sensoru

  • 2300 W

  • TempPrecision sensors

  • Jonu iedarbība

  • 6 ātruma/temperatūras iestatījumi

100% aizsardzība pret matu pārkarsēšanu, pateicoties TemPrecision

100% aizsardzība pret matu pārkarsēšanu, pateicoties TemPrecision

Unikālais TempPrecision™ sensors žāvēšanas laikā izmēra matu temperatūru un automātiski noslēdz temperatūru zemāku, kad mati ir sausi. Matos paliek veselīgs mitrums, tāpēc mati saglabā veselīgu izskatu un mirdzumu. LED indikators fēna augšpusē vienmēr norāda, vai sensors ir ieslēgts.

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Jonu kondicionēšana nodrošina antistatisku matu žāvēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un pieglauž matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas nesprogojas.

Vēl saudzīgāks ar keramiskiem elem. un attālinātu infrasarkano staru karstumu

Vēl saudzīgāks ar keramiskiem elem. un attālinātu infrasarkano staru karstumu

Keramiskais elements izstaro tālu infrasarkanā starojuma siltumu, kas saudzīgi palīdz žāvēt matu no iekšpuses un aizsargā to pret pāržāvēšanu, vienlaikus nezaudējot darbības ātrumu un efektivitāti.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

30

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

28/04/2015

Polska

Polska

Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów

Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8270/00 Suszarka do włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8270/00 Suszarka do włosów

28/04/2015

Polska

Polska

Super produkt z wszystkimi potrzebnymi funkcjami.

Doskonały produkt. Ma wszystko co potrzebne do bezpiecznego suszenia włosów : czujnik temperatury, jonizator, kilka zakresów temperatury. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8270/00 Suszarka do włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8270/00 Suszarka do włosów

16/08/2014

Polska

Polska

Meggaa super

Ta suszarka mnie zaskoczyła poniewsz nie przesusza włosów i jest tak bezpieczna że chyba bardziej nie może susząc nią włosy zachowują normalną i naturalną wilgotność

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8270/00 Suszarka do włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8270/00 Suszarka do włosów

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā