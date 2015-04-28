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Izbeigta ražošana
Veselīgāka žāvēšana ar novatorisku sensoru
Philips ActiveCare matu fēns ir aprīkots ar unikālu TempPrecision™ sensoru, kas izmēra matu temperatūru un automātiski samazina temperatūru, kad mati ir sausi. Matos paliek veselīgs mitrums.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
2300 W
TempPrecision sensors
Jonu iedarbība
6 ātruma/temperatūras iestatījumi
Unikālais TempPrecision™ sensors žāvēšanas laikā izmēra matu temperatūru un automātiski noslēdz temperatūru zemāku, kad mati ir sausi. Matos paliek veselīgs mitrums, tāpēc mati saglabā veselīgu izskatu un mirdzumu. LED indikators fēna augšpusē vienmēr norāda, vai sensors ir ieslēgts.
Jonu kondicionēšana nodrošina antistatisku matu žāvēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un pieglauž matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas nesprogojas.
Keramiskais elements izstaro tālu infrasarkanā starojuma siltumu, kas saudzīgi palīdz žāvēt matu no iekšpuses un aizsargā to pret pāržāvēšanu, vienlaikus nezaudējot darbības ātrumu un efektivitāti.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
5.0
no 5
30
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
robjan5973
28/04/2015
Polska
Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów
Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.
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majanda
28/04/2015
Polska
Super produkt z wszystkimi potrzebnymi funkcjami.
Doskonały produkt. Ma wszystko co potrzebne do bezpiecznego suszenia włosów : czujnik temperatury, jonizator, kilka zakresów temperatury. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
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Piter111
16/08/2014
Polska
Meggaa super
Ta suszarka mnie zaskoczyła poniewsz nie przesusza włosów i jest tak bezpieczna że chyba bardziej nie może susząc nią włosy zachowują normalną i naturalną wilgotność
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8270/00 Suszarka do włosów
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8270/00 Suszarka do włosów