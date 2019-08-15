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Izbeigta ražošana
2300 W
MoistureProtect sensors
Jonu iedarbība
6 ātruma/temperatūras iestatījumi
Patiesi novatoriskā Infrared MoistureProtect tehnoloģija pastāvīgi uzrauga un pielāgo žāvēšanas temperatūru, lai tā atbilstu jūsu matu žāvēšanas vajadzībām. Viedais sensors žāvēšanas laikā 4000 reizes izmēra jūsu matu virsmas temperatūru un pielāgo karstumu, lai novērstu mitruma zudumu un kutikulu bojājumus. Ar izcilo mitruma saglabāšanas funkciju jūsu mati iegūst maksimālu spīdumu un zīdainumu. Sensoru pēc nepieciešamības var ieslēgt un izslēgt.
Sensors izmanto infrasarkano tehnoloģiju, lai veiktu matu diagnostiku un pielāgotu temperatūru dabiskā mitruma saglabāšanai.
ThermoProtect temperatūra nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.
Godalgas
4.8
no 5
698
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Eva7
15/08/2019
Latvija
Mati paliek zīdaini, spīdīgi, veselīgi.
Fēns ir ļoti labs. Mati paliek spīdīgi, gludi, veselīgi. Lietojot šo fēnu matu stāvoklis uzlabojās. Nav nepieciešams lietot papildus krēmus matu veidošanai.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8283/00 MoistureProtect matu fēns
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8283/00 MoistureProtect matu fēns
Eva7774
24/07/2019
Latvija
Aizsargā matus
Lieliski aizsargā matus,tie ir gludi, neticami spīdīgi un veselīgi.Arī galvas masāžas rīks ir ļoti labs.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8283/00 MoistureProtect matu fēns
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8283/00 MoistureProtect matu fēns
Katrinaz
30/04/2019
Latvija
Vislabākā lieta sieviešu dzīvē!
Izcils fēns, mani biezie mati izžuva teju 5/7 min laikā! Ierīcei karstuma regulātora indikators, kas neļauj matiem pārkarst. Mati pēc žāvēšanas ir mīksti un ļoti patīkami. Ir divi režīmi jaudai, spēcīgs, vidēji spēcīgs. Un 3 temperaturu režīmi- karsts , neitrāls un auksts. Dizains super sieviešķīgs, noteikti superīga davana katrai sievietei!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtect matu fēns
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtect matu fēns
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)