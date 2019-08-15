ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu
  • Saglabājiet matu dabisko mitrumu

Izbeigta ražošana

MoistureProtectMatu fēns

HP8280/03

4.8
| (698) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

1 godalga

Saglabājiet matu dabisko mitrumu
Moisture Protect sensors izmanto infrasarkano tehnoloģiju, lai veiktu matu diagnostiku un pielāgotu temperatūru dabiskā mitruma saglabāšanai.
Skatīt visas priekšrocības
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Veselīgam mirdzumam

Saglabājiet matu dabisko mitrumu

  • 2300 W

  • MoistureProtect sensors

  • Jonu iedarbība

  • 6 ātruma/temperatūras iestatījumi

MoistureProtect sensors

MoistureProtect sensors

Patiesi novatoriskā Infrared MoistureProtect tehnoloģija pastāvīgi uzrauga un pielāgo žāvēšanas temperatūru, lai tā atbilstu jūsu matu žāvēšanas vajadzībām. Viedais sensors žāvēšanas laikā 4000 reizes izmēra jūsu matu virsmas temperatūru un pielāgo karstumu, lai novērstu mitruma zudumu un kutikulu bojājumus. Ar izcilo mitruma saglabāšanas funkciju jūsu mati iegūst maksimālu spīdumu un zīdainumu. Sensoru pēc nepieciešamības var ieslēgt un izslēgt.

Perfekta mitruma aizsardzība ar īpašu sensoru

Sensors izmanto infrasarkano tehnoloģiju, lai veiktu matu diagnostiku un pielāgotu temperatūru dabiskā mitruma saglabāšanai.

Aizsardzība pret pārkāršanu

ThermoProtect temperatūra nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image AWARD-612378

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

698

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

15/08/2019

Latvija

Latvija

Mati paliek zīdaini, spīdīgi, veselīgi.

Fēns ir ļoti labs. Mati paliek spīdīgi, gludi, veselīgi. Lietojot šo fēnu matu stāvoklis uzlabojās. Nav nepieciešams lietot papildus krēmus matu veidošanai.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8283/00 MoistureProtect matu fēns

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8283/00 MoistureProtect matu fēns

24/07/2019

Latvija

Latvija

Aizsargā matus

Lieliski aizsargā matus,tie ir gludi, neticami spīdīgi un veselīgi.Arī galvas masāžas rīks ir ļoti labs.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8283/00 MoistureProtect matu fēns

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8283/00 MoistureProtect matu fēns

30/04/2019

Latvija

Latvija

Vislabākā lieta sieviešu dzīvē!

Izcils fēns, mani biezie mati izžuva teju 5/7 min laikā! Ierīcei karstuma regulātora indikators, kas neļauj matiem pārkarst. Mati pēc žāvēšanas ir mīksti un ļoti patīkami. Ir divi režīmi jaudai, spēcīgs, vidēji spēcīgs. Un 3 temperaturu režīmi- karsts , neitrāls un auksts. Dizains super sieviešķīgs, noteikti superīga davana katrai sievietei!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtect matu fēns

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Prestige HP8281/00 MoistureProtect matu fēns

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 