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Izbeigta ražošana
3x lielāka kopšana jūsu matiem
Jaunais Philips Care & Control taisnotājs sniedz iespēju iegūt vēlamo izskatu, saudzējot jūsu matus. 3x saudzīgāka taisnošana, pateicoties apstrādei ar joniem, SilkySmooth keramiskajām plātnēm un digitālajai temperatūras kontrolei
Keramiskās plāksnes
130 - 200 C temperatūra
Apstrāde ar joniem
Šī augstā temperatūra sniedz iespēju mainīt matu formu, piešķirot vēlamo izskatu.
Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".
Keramikai ir raksturīgs mikroskopisks līdzenums un izturība, tādēļ tā ir viens no labākajiem matu taisnošanas plātņu materiāliem. SilkySmooth plātnes ir rūpīgi apstrādātas, lai uzlabotu keramikas slīdēšanas un kopjošās īpašības un attiecīgi nodrošinātu nevainojamus, mirdzošus matus.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.9
no 5
44
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Tynciaq
16/08/2016
Polska
Bardzo dobry
Posiadam prostownicę od jakiegoś roku. Sprawdza się doskonale. Potrafi wyprostować i wygładzić moje włosy bardzo szybko i łatwo. Nie zauważyłam u mnie aż do dzisiaj zniszczonych włosów, co jest wielkim plusem tej prostownicy. Nagrzewa się do 30 sekund co również jest plusem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
JustynaG
08/03/2016
Polska
rewelacyjne prostowanie !
Jestem posiadaczką prostownicy HP8344/20, która jest rewelacyjna dla moich do tej pory wciąż napuszonych włosów. Tak jak zapewnia producent nagrzewa się faktycznie w 30 sekund a dzięki temu, że jest możliwość nagrzania do 230 stopni idealnie prostuje, nie niszcząc przy tym włosów. Mgła czy mżawka już mi nie straszna, bo włosy pozostają idealnie proste, co do tej pory było trudne do osiągnięcia w moim przypadku.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8344/20 Prostownica
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8344/20 Prostownica
Karolkaa
11/12/2015
Polska
Świetna!
Bardzo fajna prostownica. Dokładnie prostuje włosy, nie trzeba przeciągać nią po włosach parę razy, a tak było do tej pory z innymi prostownicami, ponieważ mam grube włosy. Fryzura utrzymuje się przez cały dzień i nie ma konieczności jej poprawiania. Cena bardzo dobra no i ładny wygląd :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control