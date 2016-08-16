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Izbeigta ražošana

Care & controlCare & Control matu taisnotājs

HP8344/00

4.9

| (44) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu

3x lielāka kopšana jūsu matiem

Jaunais Philips Care & Control taisnotājs sniedz iespēju iegūt vēlamo izskatu, saudzējot jūsu matus. 3x saudzīgāka taisnošana, pateicoties apstrādei ar joniem, SilkySmooth keramiskajām plātnēm un digitālajai temperatūras kontrolei

Skatīt visas priekšrocības

Matu taisnotājs ar apstrādi ar joniem

3x lielāka kopšana jūsu matiem

  • Keramiskās plāksnes

  • 130 - 200 C temperatūra

  • Apstrāde ar joniem

Profesionāla 230°C temperatūra izcilam rezultātam

Šī augstā temperatūra sniedz iespēju mainīt matu formu, piešķirot vēlamo izskatu.

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".

Ar SilkySmooth keramiskajām plātnēm mati ir divreiz gludāki

Keramikai ir raksturīgs mikroskopisks līdzenums un izturība, tādēļ tā ir viens no labākajiem matu taisnošanas plātņu materiāliem. SilkySmooth plātnes ir rūpīgi apstrādātas, lai uzlabotu keramikas slīdēšanas un kopjošās īpašības un attiecīgi nodrošinātu nevainojamus, mirdzošus matus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

44

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

3
2

16/08/2016

Polska

Polska

Bardzo dobry

Posiadam prostownicę od jakiegoś roku. Sprawdza się doskonale. Potrafi wyprostować i wygładzić moje włosy bardzo szybko i łatwo. Nie zauważyłam u mnie aż do dzisiaj zniszczonych włosów, co jest wielkim plusem tej prostownicy. Nagrzewa się do 30 sekund co również jest plusem.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

08/03/2016

Polska

Polska

rewelacyjne prostowanie !

Jestem posiadaczką prostownicy HP8344/20, która jest rewelacyjna dla moich do tej pory wciąż napuszonych włosów. Tak jak zapewnia producent nagrzewa się faktycznie w 30 sekund a dzięki temu, że jest możliwość nagrzania do 230 stopni idealnie prostuje, nie niszcząc przy tym włosów. Mgła czy mżawka już mi nie straszna, bo włosy pozostają idealnie proste, co do tej pory było trudne do osiągnięcia w moim przypadku.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8344/20 Prostownica

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8344/20 Prostownica

11/12/2015

Polska

Polska

Świetna!

Bardzo fajna prostownica. Dokładnie prostuje włosy, nie trzeba przeciągać nią po włosach parę razy, a tak było do tej pory z innymi prostownicami, ponieważ mam grube włosy. Fryzura utrzymuje się przez cały dzień i nie ma konieczności jej poprawiania. Cena bardzo dobra no i ładny wygląd :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā